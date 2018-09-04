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Просила Бога и природу о тени, – Цуренко рассказала о самом тяжелом матче в жизни

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Леся Цуренко впервые в карьере пробилась в четвертьфинал US Open
Леся Цуренко впервые в карьере пробилась в четвертьфинал US Open / Getty images

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко одержала историческую победу в 1/8 финала US Open и впервые в карьере пробилась в четвертьфинал этого престижного теннисного турнира.

За место в четвертьфинале украинка боролась с чешкой Маркетой Вондроушовой.

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На послематчевой конференции Цуренко призналась, что еще никогда не чувствовала себя так плохо на корте. Этот поединок она уже назвала самым тяжелым в своей жизни.

Самое худшее для меня было то, что я не могла контролировать свое тело, поэтому начинала ошибаться. В какой-то момент даже подумала, что это уже конец для меня на сегодня, но в начале второго сета я почувствовала что-то похожее на легкий ветерок, а потом я увидела тень и подумала: "Хорошо, я попробую". Я дала сама себе надежду,
– рассказала Леся Цуренко.

В первом сете украинка взяла медицинский тайм-аут и физиотерапевты даже предлагали ей прекратить игру, однако теннисистка решила продолжить.

Леся Цуренко теніс US Open

В первом сете Цуренко даже пришлось взять медицинский тайм-аут // Getty images

Цуренко рассказала, что в определенный момент даже почувствовала небольшое головокружение, хотя не могла понять, с чем связано такое ее плохое самочувствие, ведь раньше приходилось играть при более жаркой погоде.

Было очень жарко. И я просто молила Бога, природу, не знаю кого, чтобы тень надвигалась быстрее,
– сказала украинка в послематчевом флеш-интервью.

От жары страдала и соперница Цуренко.

теніс Цуренко Вондроушова

Во время матча соперница Цуренко Вондроушова тоже жаловалась на плохое самочувствие // Getty images

Как только на корт зашла тень, это сразу отразилось на игре украинской теннисистки. Ей все-таки удалось вырвать победу: 6-7 (3), 7-5, 6-2.

В четвертьфинале US Open 4 сентября украинка, которая на сегодня занимает 36-е место в мировом рейтинге, встретится с 19-й ракеткой мира японкой Наоми Осакой. Цуренко рассказала, что очень надеется, что во время этого поединка будет прохладнее.

Смотрите видео пресс-конференции Леси Цуренко после выхода в четвертьфинал US Open 2018:

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Теги: Новости Украины Новости США Спорт Теннис
Источник: 24 Канал
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