Просили быть справедливым: харьковский судья пожаловался в Высший совет правосудия

Судья второго апелляционного административного суда Харькова Виталий Калиновский пожаловался на письмо, которое 5 октября пришло его дочери. Говорилось о сообщении, где просили быть справедливым в своем решении.

Служитель Фемиды считает, что таким образом пытались повлиять на его деятельность. Об этом сообщили на сайте Высшего совета правосудия, куда обратился Калиновский.

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Дело касалось СБУ

Судья написал в заявлении, что рассматривает дело о восстановлении в должности, в котором ответчиком выступает Управление СБУ Полтавской области. На телефон дочери Калиновского поступило сообщение, в котором содержались обвинения в адрес силовиков и главы суда Геннадия Бершова.

Прошу вас донести до Калиновского В. А. мою просьбу: оставаться верными судебной присяге и профессиональному долгу. Поскольку понятия чести и справедливости для меня также важны, как для офицера, который отдал службе Украине долгие годы,

– написали в сообщении.

Также там добавили извинения за такое настойчивое беспокойство. Мол, целью обращения является лишь просьба о справедливости.

Похожий случай ранее

Согласно закону "О судоустройстве и статусе судей", служитель Фемиды был обязан написать это заявление. Поскольку это действительно считается вмешательством в профессиональную деятельность. Это правило распространяется на любые сообщения, где упоминаются судебные процессы.

18 мая сообщили, что судья Чугуевского городского суда на Харьковщине пожаловался на СМС. В том письме его обвиняли в коррупции.

Служитель Фемиды расценил это как скрытую угрозу. Также судья рассказал, что ему пытались сначала позвонить, однако он не брал трубку.