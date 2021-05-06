Народні депутати 6 травня зустрілися з Ентоні Блінкеном та Вікторією Нуланд. Під час розмови всі фракції були одностайними у питанні безпеки.

Деталі зустрічі держсекретаря і нардепів

Блінкен запевнив парламентарів, що США є стратегічним союзником України у сфері безпеки та побудові демократичних інституцій. Про це розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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На зустрічі всі фракції висловлювали єдину позицію в питаннях безпеки. Також прозвучало прохання призначити спецпредставника по Україні і призначити Крістіну Квін послом на постійній основі,

– заявив Арахамія.

Він додав, що Блікен розповів чиновника про те, що на саміті G7 та на зустрічі країн НАТО, питання підтримки України було основним.

У відповідь Арахамія попросив вивчити можливість закріплення цих слів в двосторонньому договорі про стратегічне військове співробітництво між Україною та США. Крім того, він зауважив, що зустріч з американськими представниками пройшла успішно.

Зверніть увагу! Блінкен вже порозмовляв з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Український чиновник після зустрічі заявив, що зміцнення взаємодії України і США – це внесок у безпеку та успіх всього євроатлантичного простору.



Далі держсекретар поспілкується з президентом Володимиром Зеленським та прем'єром Денисом Шмигалем.