Просили призначити спецпредставника для України, – Арахамія про зустріч нардепів з Блінкеном
Народні депутати 6 травня зустрілися з Ентоні Блінкеном та Вікторією Нуланд. Під час розмови всі фракції були одностайними у питанні безпеки.
Источник:PavlovskyNews
Деталі зустрічі держсекретаря і нардепів
Блінкен запевнив парламентарів, що США є стратегічним союзником України у сфері безпеки та побудові демократичних інституцій. Про це розповів глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
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На зустрічі всі фракції висловлювали єдину позицію в питаннях безпеки. Також прозвучало прохання призначити спецпредставника по Україні і призначити Крістіну Квін послом на постійній основі,
– заявив Арахамія.
Він додав, що Блікен розповів чиновника про те, що на саміті G7 та на зустрічі країн НАТО, питання підтримки України було основним.
У відповідь Арахамія попросив вивчити можливість закріплення цих слів в двосторонньому договорі про стратегічне військове співробітництво між Україною та США. Крім того, він зауважив, що зустріч з американськими представниками пройшла успішно.
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