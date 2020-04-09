Просили помочь, но не отдавали целые регионы: у Зеленского объяснили сотрудничество с олигархами
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал детали об обращении команды власти к олигархам за помощью в борьбе с коронавирусом. Он заверил, что это не означает, что представителям крупного бизнеса отдали на откуп целые регионы.
"Мы просили у бизнеса помощи, эта ситуация аналогична 2014 году, когда все помогали друг другу", – подчеркнул Кирилл Тимошенко в интервью "Украинской правде".
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Речь идет не только о крупном бизнесе. Нам звонят разные ассоциации, айтишники, представители среднего бизнеса. Там много разных людей, и это не означает, что мы отдали регионы на откуп олигархам. Это совсем не так,
– заявил заместитель председателя ОПГ.
Он объяснил, что задачей бизнеса в этой борьбе с эпидемией прежде всего является модерация внутри, в регионах. В частности, бизнес может помогать своими менеджерами в штабах, в обладминистрации.
Кроме того, заместитель руководителя президентского Офиса прокомментировал вопрос о том, что в таких условиях олигархат только усиливает свое влияние в регионах. Он заявил, что не видит в этом никакой угрозы. Мол, риски слишком преувеличены.
"Идея просить помощь у бизнеса появилась тогда, когда в ОПУ поняли, что сами не смогут справиться с коронавирусом. Тогда собрали бизнес, распределили регионы. Тогда же распределили и деньги на централизованные закупки медсредств", – рассказал Кирилл Тимошенко.
Что известно о договоренности президента и олигархов?
Из-за пандемии коронавируса и введения карантина в Украине Владимир Зеленский еще в марте собрал у себя представителей крупного бизнеса.
В ходе беседы было оговорено, что олигархи будут помогать государству в борьбе с коронавирусом, а также между ними всеми поделили области, за которые те будут отвечать.
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