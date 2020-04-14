15:33
14 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Просите милостыню: что посоветовали в РПЦ россиянам, потерявшим работу из-за коронавируса

      - Читати новину українською
      Протоиерей Дмитрий Смирнов / Лента

      Пандемия коронавируса нанесла удар по экономике. Люди теряют работу и остаются без средств для существования. Россиянам в таком случае посоветовали просить милостыню.

      Соответствующую идею озвучил настоятель храма святителя Митрофана Воронежского в Москве, протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире православного телеканала "Союз". Когда речь зашла о деньгах и их сохранении, он назвал сребролюбие идолопоклонством. И когда ему заявили, что многие россияне не отказались бы иметь сохранения, особенно после того, как потеряли работу, священник предложил им просить милостыню.

      "А можно и милостыньку попросить. Не 800 долларов до следующего месяца, а горстку крупы. Человек снизойдет и скажет: сейчас я тебе вынесу", – предложил Смирнов.

      По его словам, финансовые проблемы россиян, потерявших работу и оставшихся без сбережений надуманные – это "бесы страшные картинки рисуют".

      Читайте также В Киево-Печерской лавре – еще 2 случая коронавируса: там умер монах из Почаева

      Он, к слову, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви.

      Другие скандальные высказывания протоиерея Дмитрия Смирнова

      • Он предложил российским атеистам совершить самоубийство, ведь их жизнь бессодержательная.
      • Заявил, что девочкам нет смысла ходить в школу. Мол, пусть они лучше сидят дома и учатся ухаживать за детьми. По словам протоиерея, девушки в школе могут научиться только завидовать, оскорблять других и хамить учителям.
      • Назвал женщин в гражданском браке "бесплатными проститутками". По мнению священника, в гражданском браке женщина просто "бесплатно предоставляет услуги" и настоящими женами их никто не считает.
      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости России РПЦ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:30 Коломойский серьезно просчитался с законом о банках
      Сергій Лещенко
      сегодня , 15:00 Снижение зарплат госаппарата: правильно ли мы экономим?
      Тимофій Милованов