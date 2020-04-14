Просите милостыню: что посоветовали в РПЦ россиянам, потерявшим работу из-за коронавируса
Пандемия коронавируса нанесла удар по экономике. Люди теряют работу и остаются без средств для существования. Россиянам в таком случае посоветовали просить милостыню.
Соответствующую идею озвучил настоятель храма святителя Митрофана Воронежского в Москве, протоиерей Дмитрий Смирнов в эфире православного телеканала "Союз". Когда речь зашла о деньгах и их сохранении, он назвал сребролюбие идолопоклонством. И когда ему заявили, что многие россияне не отказались бы иметь сохранения, особенно после того, как потеряли работу, священник предложил им просить милостыню.
"А можно и милостыньку попросить. Не 800 долларов до следующего месяца, а горстку крупы. Человек снизойдет и скажет: сейчас я тебе вынесу", – предложил Смирнов.
По его словам, финансовые проблемы россиян, потерявших работу и оставшихся без сбережений надуманные – это "бесы страшные картинки рисуют".
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Он, к слову, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви.
Другие скандальные высказывания протоиерея Дмитрия Смирнова
- Он предложил российским атеистам совершить самоубийство, ведь их жизнь бессодержательная.
- Заявил, что девочкам нет смысла ходить в школу. Мол, пусть они лучше сидят дома и учатся ухаживать за детьми. По словам протоиерея, девушки в школе могут научиться только завидовать, оскорблять других и хамить учителям.
- Назвал женщин в гражданском браке "бесплатными проститутками". По мнению священника, в гражданском браке женщина просто "бесплатно предоставляет услуги" и настоящими женами их никто не считает.
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