11:39
14 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Диктаторские замашки Рогозина. Иллюзии Навального
      Вєсті Кремля
      22:41, 13 ноября
      Вести.UA. Украинцы завидуют Луценко. Политические амбиции "евробляхеров"
      Вєсті.UA
      20:04, 13 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Просят не называть имен: представители УПЦ МП заявляют о давлении из-за поддержки автокефалии

      182 Читати новину українською
      Ппредставители УПЦ МП, которые поддерживают автокефалию, заявляют о давлении
      Ппредставители УПЦ МП, которые поддерживают автокефалию, заявляют о давлении / УПЦ МП

      Часть иерархов УПЦ МП выразили поддержку объединению Украинской православной церкви. Однако они заявили о сильном давлении из-за своей позиции по этому вопросу, поэтому их имена пока не раскрывают.

      Об этом сообщил советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко в эфире телеканала "Прямой".

      Читайте также: Какой вышла встреча Порошенко с иерархами УПЦ МП и какие вопросы там обсуждали

      24 канал писал, что Президент Украины Петр Порошенко, несмотря на препятствия со стороны руководства УПЦ МП, все же провел встречу с иерархами Украинской Православной церкви Московского патриархата.

      Павленко отметил, что с Порошенко встретились представители того крыла УПЦ МП, в котором одобрительно относятся к идее Украинской автокефальной православной церкви. Иерархи планируют совместно идти на объединительный собор.

      Однако представители УПЦ МП заявляют о безумном давлении, которое на них оказывается из-за позиции относительно автокефалии. Следовательно, по их просьбе никаких имен пока не озвучивают.

      Однако, по словам Павленко, очень скоро имена готовых к объединению представителей УПЦ МП станут известны. Как только священники договорятся между собой, будет названа дата и место проведения объединительного собора.

      Напомним, ранее в УПЦ МП заявили, что не исключают возможность провести полноценную встречу с Президентом Украины Петром Порошенко, но мероприятие должно происходить на церковной территории.

      Встреча Президента Украины Петра Порошенко с архиереями УПЦ МП была запланирована на 13 ноября: мероприятие должно было состояться в Киево-Печерской Лавре. Однако впоследствии стало известно, что она так и не состоялась, поскольку, по словам окружения президента, в Лавре ничего не планировалось, поэтому он ожидал священнослужителей в Украинском доме.

      Впоследствии в филиале РПЦ в Украине заявили, что от переговоров в Лавре отказался именно гарант. Также здесь отметили, что в то время, на которое у них была назначена встреча с Порошенко, они провели экстренное заседание Священного Синода. Вместе с тем в Московском Патриархате не исключили вероятность новых встреч с Президентом, но они должны происходить на церковной территории.

      История православной церкви: смотрите видео

       

      ТОМОС И СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
       
      •  
      Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь Религия Томос РПЦ УПЦ МП УПЦ КП
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      сегодня , 08:40 Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      Валерій Карпунцов 379
      Где в мире легализована марихуана: инфографика
      13 ноября , 23:00 Где в мире легализована марихуана: инфографика
      Олена Булан 304
      Інформаційна війна: програли чи ні?
      13 ноября , 22:00 Інформаційна війна: програли чи ні?
      Володимир Горбач 249
      Выход из Минска-2 и заморозка конфликта: что изменится после псевдовыборов на Донбассе?
      13 ноября , 21:01 Выход из Минска-2 и заморозка конфликта: что изменится после псевдовыборов на Донбассе?
      Інна Жолобович 672
      Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
      13 ноября , 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
      662
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук