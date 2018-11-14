Просят не называть имен: представители УПЦ МП заявляют о давлении из-за поддержки автокефалии

Часть иерархов УПЦ МП выразили поддержку объединению Украинской православной церкви. Однако они заявили о сильном давлении из-за своей позиции по этому вопросу, поэтому их имена пока не раскрывают.

Об этом сообщил советник президента, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко в эфире телеканала "Прямой".

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24 канал писал, что Президент Украины Петр Порошенко, несмотря на препятствия со стороны руководства УПЦ МП, все же провел встречу с иерархами Украинской Православной церкви Московского патриархата.

Павленко отметил, что с Порошенко встретились представители того крыла УПЦ МП, в котором одобрительно относятся к идее Украинской автокефальной православной церкви. Иерархи планируют совместно идти на объединительный собор.

Однако представители УПЦ МП заявляют о безумном давлении, которое на них оказывается из-за позиции относительно автокефалии. Следовательно, по их просьбе никаких имен пока не озвучивают.

Однако, по словам Павленко, очень скоро имена готовых к объединению представителей УПЦ МП станут известны. Как только священники договорятся между собой, будет названа дата и место проведения объединительного собора.

Напомним, ранее в УПЦ МП заявили, что не исключают возможность провести полноценную встречу с Президентом Украины Петром Порошенко, но мероприятие должно происходить на церковной территории.



Встреча Президента Украины Петра Порошенко с архиереями УПЦ МП была запланирована на 13 ноября: мероприятие должно было состояться в Киево-Печерской Лавре. Однако впоследствии стало известно, что она так и не состоялась, поскольку, по словам окружения президента, в Лавре ничего не планировалось, поэтому он ожидал священнослужителей в Украинском доме.



Впоследствии в филиале РПЦ в Украине заявили, что от переговоров в Лавре отказался именно гарант. Также здесь отметили, что в то время, на которое у них была назначена встреча с Порошенко, они провели экстренное заседание Священного Синода. Вместе с тем в Московском Патриархате не исключили вероятность новых встреч с Президентом, но они должны происходить на церковной территории.

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