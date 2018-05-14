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Просмотр Евровидения повышает уровень счастья: исследование ученых

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Просмотр Евровидения повышает уровень счастья
Просмотр Евровидения повышает уровень счастья / Фото из открытых источников

Ученые провели исследование, которое показало, что просмотр международного песенного конкурса Евровидение влияет на уровень удовлетворенности жизнью.

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили, что популярный музыкальный конкурс может повысить уровень удовлетворенности жизнью, пишет Independent.

Поклонники Евровидения

Результаты исследования, опубликованные в научном журнале BMC Public Health, показали, что среди населения страны уровень удовлетворенности жизнью повышается на 4 процента, если их страна входит в десятку лучших в финальном рейтинге.

В ходе исследования ученые проанализировали данные об уровне удовлетворенности жизнью более 160 тысяч человек из 33 европейских стран. В частности, исследователи использовали данные из анкет респондентов, которые были заполнены в рамках глобального опроса Евробарометр, который проводится несколько раз в год Европейской комиссией.

Команда ученых акцентировала внимание на данных, собранных в мае и июне – в период проведения Евровидения с 2009 по 2015 год. В результате выяснилось, что респонденты отмечали более высокий уровень удовлетворенности жизнью, особенно если их страна показывала хорошие результаты на Евровидении.

Исследователи признались, что решили провести исследования из личного интереса:

"Мы просто разговаривали с коллегами в университете и решили проверить эти данные. Обычно мы занимаемся изучением других факторов, влияющих на удовлетворенность жизнью и здоровье людей. Среди наших коллег есть люди из разных стран, и много кто смотрит Евровидение. В одной из бесед возник вопрос, может ли конкуренция между странами в таком большом проекте влиять на настроение страны. И, как выяснилось, да – есть определенная связь", – сообщил Филиппос Филиппидис, ведущий автор исследования.

Ученый считает, что результаты этого исследования в очередной раз доказывают, что такие масштабные конкурсы, как Евровидение, безусловно влияют на моральный дух населения страны.

"Наше исследование показывает, что мы можем использовать науку для изучения довольно неожиданных тем. Но что более важно – мы надеемся, что это заставит людей задуматься о том, как на наше благополучие, настроение и, соответственно, на наше здоровье могут влиять, казалось бы, совершенно безобидные факторы из общественной сферы", – подытожил он.

Теги: LifeStyle Евровидение 2018 Евровидение Музыка
Источник: 24 Канал
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