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Проснись, отбитый, – Дональд Трамп обиженно прокомментировал заявление актера Роберта де Ниро

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Дональд Трамп ответил на критику Роберта де Ниро
Дональд Трамп ответил на критику Роберта де Ниро / xabar.uz

Президент США Дональд Трамп решил не терпеть критику от голливудских актеров, а давать отпор знаменитым "хейтерам", В "схватке" с Робертом де Ниро глава Белого дома не подбирал слов, как и актер в своем заявлении.

В США назрела целая гвардия людей, которые недовольны политикой действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Немало их и среди знаменитостей. В частности, певица Майли Сайрус часто заявляет об этом в СМИ, а легендарный актер Роберт де Ниро без цензуры высказал свое мнение о Президенте.

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Сделал голливудский актер это в прямом эфире во время вручения наград Tony Awards. Роберт де Ниро с ругательствами заявил, что в США ситуация только ухудшилась с появлением Дональда Трампа на президентском кресле. Эмоциональное выступление поддержали другие голливудские знаменитости, которые с овациями приподнялись со своих мест.

 

Дональд Трамп решил не скрывать своего гнева и написал ответ для актера, который посмел на весь мир критиковать его работу. В заметке глава Белого дома не сдержался и тоже прибег к оскорблениям.

"Роберт де Ниро, персонаж с довольно низким IQ, в фильмах пропустил много ударов по голове от настоящих боксеров. Я наблюдал за его выступлением прошлой ночью и действительно вижу, что он "поплыл". Думаю, он не понимает, что экономика США сейчас в лучшем состоянии, чем была некогда, занятость на максимальном уровне, и многие компании вновь инвестируют в нашу страну. Проснись, отбитый!" – написал Дональд Трамп в соцсети.

 

Теги: LifeStyle Дональд Трамп Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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