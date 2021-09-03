Поэтому в тот же день он начал возвращать плитку на место, а закончил работу 2 сентября. Об этом сообщили в местном сообществе.

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Плитка, которую начал возвращать злоумышленник / Фото Владимира Бондаренко

Даже красиво выложил

Мужчина не только вернул плитку, но и выложил ее таким узором, как она раньше стояла. Однако, следует отметить, что тротуар в этом месте не стал выглядеть, как новый. Соответственно впоследствии коммунальщикам придется делать реконструкцию этой пешеходной дорожки.

В группе "Наш Тополь 1" поблагодарили мужчину за понимание и умение признавать свои ошибки. Также призвали местных жителей не быть равнодушными к случаям такого хулиганства.



"Восстановленный тротуар" на "Тополь 1" / Фото Владимира Бондаренко

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В том же сообществе ранее опубликовали фото, на которых видно момент дерзкого вандализма. Там пожилой мужчина воровал тротуарную плитку и клал ее в сумку.

В комментариях написали, что он делает такое каждый день. Однако мотивы злоумышленника так и не раскрыли.