Труханов перед предыдущими выборами обещал им вернуть название проспект Маршала Жукова и улица 25 Чапаевской дивизии. Однако часть депутатов горсовета обратились в суд, поскольку старые названия противоречат закону.

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Истцами по этому делу были местная ячейка партии "Европейская солидарность" и Украинский институт национальной памяти. Сторону истцов представляла член политической партии Жанна Мадриченко.

У суда просили отменить решение скандального мэра от 14 сентября 2020 года "О созыве общественных слушаний по обсуждению вопросов о возвращении некоторым объектам топонимики в городе Одессе предыдущих названий". В ходатайстве апеллировали к закону Украины об осуждении советского и нацистского тоталитарных режимов.

26 мая уже прошло подготовительное заседание по этому делу. После этого стороны должны были ознакомиться с материалами дела и подготовиться к первому заседанию 17 июня.

Кратко об этом переименовании

Геннадий Труханов пообещал вернуть декомунизированным улицам названия в рамках своей предвыборной кампании летом 2020 года. Когда пришла осень, он таки распорядился созвать соответствующие общественные слушания.

Идею переименования одобрила историко-топонимическая комиссия при горсовете, поэтому прошли общественные слушания. Они проходили в формате онлайн-конференции 4 декабря 2020 года.

Впоследствии в течение двух месяцев можно было пройти соответствующий опрос на веб-портале "Социально активный гражданин". В его объективности уже тогда были сомнения, поскольку в обсуждении приняли участие всего 713 жителей города:

Инициативу Труханова поддержали 463 человека.

Против переименования были 250 опрошенных.

Следует заметить, что тогда право голоса имели более 700 тысяч одесситов.