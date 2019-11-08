Проспекта Жукова в Харькове не будет: суд вынес решение в пользу активистов, а не Кернеса

Второй апелляционный административный суд не удовлетворил апелляцию городского совета Харькова относительно возврата проспекту Григоренко имени советского маршала Жукова.

Адвокат Игорь Черняк на своей странице в фейсбуке уточнил, что суд таким образом "исправил процессуальные нарушения суда первой инстанции".

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Он поблагодарил судей и активистов, которые поддерживали адвокатов в борьбе за переименование проспекта Жукова.

Какие скандалы из-за переименования были в Харькове?

19 июня Харьковский городской совет во главе с Геннадием Кернесом поддержал петицию и проголосовал за возвращение проспекту названия в честь советского маршала Жукова.

Он в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.

Общественные активисты выступали против такого решения. Более того, переименование проспекта – это нарушение закона. С 2015 года в Украине действует закон о декоммунизации, который запрещает советскую символику и осуждает коммунистический режим.

Харьковский окружной административный суд 10 сентября признал решение Харьковского горсовета незаконным, его могут обжаловать в течение 30 дней.

Отметим, что 2 июня во время пикета объединительного съезда партии "Доверяй делам" городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, в рамках акции протеста, часть активистов отправились к памятнику советскому маршалу Георгию Жукову и принялась его сносить.

Кернес обозвал разрушителей советского монумента отбросами общества и пообещал восстановить памятник.

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Сброшенный памятник Жукову в Харькове

Кто такой маршал Жуков? Советский полководец и государственный деятель, четырежды Герой Советского Союза. В течение Второй мировой войны командовал войсками Киевского особого военного округа, Генеральным штабом, 1-м Белорусским фронтом и тому подобное.



Однако его личность очень неоднозначная. По убеждению многих экспертов, советский полководец не ценил жизни своих солдат. О нем пишут историки: "Жуков никогда не поведет армию в бой, если у него людей не в 5 раз больше, чем у противника".





Маршал Георгий Жуков



Жуков также возглавил военные учения Советской армии на Тоцком полигоне в Оренбургской области (Россия) с использованием ядерного оружия. Они состоялись 14 сентября 1954 года и имеют страшные последствия.



Так, из 45 тысяч задействованных военных к 2013 году в живых осталось чуть больше 2 тысяч. Половина из них официально признаны инвалидами первой и второй группы, у 74,5% – болезни сердечно-сосудистой системы, еще у 20,5 % — болезни органов пищеварения, у 4,5% — злокачественные новообразования и болезни крови. Также пострадали около 10 тысяч гражданского населения из ближайших населенных пунктов. Сведения об учениях засекречены.