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      Проспекта Жукова в Харькове не будет: суд вынес решение в пользу активистов, а не Кернеса

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      Проспекта Жукова в Харькове не будет
      Проспекта Жукова в Харькове не будет / kp.ua

      Второй апелляционный административный суд не удовлетворил апелляцию городского совета Харькова относительно возврата проспекту Григоренко имени советского маршала Жукова.

      Адвокат Игорь Черняк на своей странице в фейсбуке уточнил, что суд таким образом "исправил процессуальные нарушения суда первой инстанции".

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      Он поблагодарил судей и активистов, которые поддерживали адвокатов в борьбе за переименование проспекта Жукова.

      Какие скандалы из-за переименования были в Харькове?

      • 19 июня Харьковский городской совет во главе с Геннадием Кернесом поддержал петицию и проголосовал за возвращение проспекту названия в честь советского маршала Жукова.
      • Он в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.
      • Общественные активисты выступали против такого решения. Более того, переименование проспекта – это нарушение закона. С 2015 года в Украине действует закон о декоммунизации, который запрещает советскую символику и осуждает коммунистический режим.
      • Харьковский окружной административный суд 10 сентября признал решение Харьковского горсовета незаконным, его могут обжаловать в течение 30 дней.

      Отметим, что 2 июня во время пикета объединительного съезда партии "Доверяй делам" городских голов Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова, в рамках акции протеста, часть активистов отправились к памятнику советскому маршалу Георгию Жукову и принялась его сносить.

      Кернес обозвал разрушителей советского монумента отбросами общества и пообещал восстановить памятник.

      Интересно: Почему Харьков "положил на лопатки" маршала Жукова: объяснение Вятровича


      Сброшенный памятник Жукову в Харькове

      Кто такой маршал Жуков? Советский полководец и государственный деятель, четырежды Герой Советского Союза. В течение Второй мировой войны командовал войсками Киевского особого военного округа, Генеральным штабом, 1-м Белорусским фронтом и тому подобное.

      Однако его личность очень неоднозначная. По убеждению многих экспертов, советский полководец не ценил жизни своих солдат. О нем пишут историки: "Жуков никогда не поведет армию в бой, если у него людей не в 5 раз больше, чем у противника".


      Маршал Георгий Жуков

      Жуков также возглавил военные учения Советской армии на Тоцком полигоне в Оренбургской области (Россия) с использованием ядерного оружия. Они состоялись 14 сентября 1954 года и имеют страшные последствия.

      Так, из 45 тысяч задействованных военных к 2013 году в живых осталось чуть больше 2 тысяч. Половина из них официально признаны инвалидами первой и второй группы, у 74,5% – болезни сердечно-сосудистой системы, еще у 20,5 % — болезни органов пищеварения, у 4,5% — злокачественные новообразования и болезни крови. Также пострадали около 10 тысяч гражданского населения из ближайших населенных пунктов. Сведения об учениях засекречены.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Декоммунизация Геннадий Кернес Новости Харькова
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