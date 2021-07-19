Как рассказал журналист Константин Андриюк, инцидент произошел на трассе рядом с курортным селом.

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Драку "ночных бабочек" удалось заснять на камеру. На обнародованных фотографиях видно, как две девушки более крепкого телосложения атакуют худощавую. Интересно, что в ход пошли не только руки и ноги, но и слезоточивый газ.

Что вы знаете о борьбе за клиента? Привлекли слезоточивый газ и все приемы восточных единоборств. Турок не мог поверить, насколько мощно в Украине развита клиентоориентированность,

– написал журналист.

Драка "ночных бабочек" на трассе под Одессой: смотрите видео

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