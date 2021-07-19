На украинском курорте проститутки устроили эпическую драку за клиента-турка: видео
Источник:фейсбук Константина Андриюка
На курорте Бурлачья Балка, что под Одессой, 2 проститутки не поделили клиента-турка. Словесная перепалка переросла в эпическую драку.
Как рассказал журналист Константин Андриюк, инцидент произошел на трассе рядом с курортным селом.
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Драку "ночных бабочек" удалось заснять на камеру. На обнародованных фотографиях видно, как две девушки более крепкого телосложения атакуют худощавую. Интересно, что в ход пошли не только руки и ноги, но и слезоточивый газ.
Что вы знаете о борьбе за клиента? Привлекли слезоточивый газ и все приемы восточных единоборств. Турок не мог поверить, насколько мощно в Украине развита клиентоориентированность,
– написал журналист.
Драка "ночных бабочек" на трассе под Одессой: смотрите видео
Реакция соцсетей
- "Спортивный боксерский закон говорит, что всегда хорошая малая проститутка проигрывает хорошей большой проститутке".
- "Какая милота... Могло ведь и парню достаться. Попал бы под горячую ногу".
- "И куда только смотрит антимонопольный комитет".
- "Такая жара, дышать нечем. А они ничего себе, спортивные барышни".
- "Вот что бывает, когда предложение превышает спрос".