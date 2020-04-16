22:26
16 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Проститутки и свиньи: помощник нардепа обозвал женщин, находящихся на обсервации – видео

      - Читати новину українською
      Сергей Чобитько / tezamedia

      Помощник народного депутата-мажоритарщика Александра Ковалева – Сергей Чобитько назвал женщин с обсервации проститутками и неблагодарными свиньями. В частности, ему не понравилось, что люди требуют лучших условий в домах для обсервации.

      Парень, который находится на обсервации и обнародовал видео, утверждает, что ему угрожают с требованием удалить скандальное видео. Об этом сообщает телеграм-канал Teza.

      Актуально Сколько людей находятся на обсервации в Украине

      Что этому предшествовало

      • Около сотни украинцев, которые вернулись недавно из ОАЭ сейчас живут на обсервации в санатории городка Ворзель, что под Киевом. Они жалуются на плохие условия пребывания. По их словам, в санатории холодно, бегают насекомые, нечем подогреть воду.
      • Вчера к ним приехали представители власти, чтобы послушать жалобы людей. Это были чиновники Киевской ОГА и народный депутат Александр Ковалев с помощниками.
      • Но, они не только не помогли людям из обсервации, но и затеяли спор с ними. По мнению чиновников, люди слишком много хотят и не ценят то, что для них сделали.
      • Один из помощников нардепа Сергей Чобитько обозвал женщин проститутками и неблагодарными свиньями.

      По информации телеграм-канала Teza, Чобитько – бывший десантник, который не скрывает пророссийских взглядов и часто идет на конфликты.

      Чобитько обозвал женщин из обсервации проститутками: смотрите видео

      Отметим, в Украине нет специальных обсерваторов. На время пандемии ими становятся две категории объектов:

      • частные гостиницы и санатории, которые прошли соответствующую аттестацию и определены распоряжением председателем ОГА;
      • коммунальные и государственные больницы, диспансеры и общежития.

      Обратите внимание! 29 марта Кабинет Министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Киева Новости Украины Мажоритарщики Скандал Карантин в Украине 2020
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 21:32 Люди в собачьих клетках и репрессии: как COVID-19 повлиял на мировой порядок
      Анатолій Максимов
      сегодня , 21:00 "Спасти украинскую экономику": новый сериал, в котором Зеленский играет президента
      Антон Голобородько