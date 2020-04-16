Проститутки и свиньи: помощник нардепа обозвал женщин, находящихся на обсервации – видео
Помощник народного депутата-мажоритарщика Александра Ковалева – Сергей Чобитько назвал женщин с обсервации проститутками и неблагодарными свиньями. В частности, ему не понравилось, что люди требуют лучших условий в домах для обсервации.
Парень, который находится на обсервации и обнародовал видео, утверждает, что ему угрожают с требованием удалить скандальное видео. Об этом сообщает телеграм-канал Teza.
Актуально Сколько людей находятся на обсервации в Украине
Что этому предшествовало
- Около сотни украинцев, которые вернулись недавно из ОАЭ сейчас живут на обсервации в санатории городка Ворзель, что под Киевом. Они жалуются на плохие условия пребывания. По их словам, в санатории холодно, бегают насекомые, нечем подогреть воду.
- Вчера к ним приехали представители власти, чтобы послушать жалобы людей. Это были чиновники Киевской ОГА и народный депутат Александр Ковалев с помощниками.
- Но, они не только не помогли людям из обсервации, но и затеяли спор с ними. По мнению чиновников, люди слишком много хотят и не ценят то, что для них сделали.
- Один из помощников нардепа Сергей Чобитько обозвал женщин проститутками и неблагодарными свиньями.
По информации телеграм-канала Teza, Чобитько – бывший десантник, который не скрывает пророссийских взглядов и часто идет на конфликты.
Чобитько обозвал женщин из обсервации проститутками: смотрите видео
Отметим, в Украине нет специальных обсерваторов. На время пандемии ими становятся две категории объектов:
- частные гостиницы и санатории, которые прошли соответствующую аттестацию и определены распоряжением председателем ОГА;
- коммунальные и государственные больницы, диспансеры и общежития.
Обратите внимание! 29 марта Кабинет Министров принял решение об обязательности обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.
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