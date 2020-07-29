В Шевченковском райсуде Киева оставили без рассмотрения апелляцию активиста Сергея Стерненко относительно изменения меры пресечения.

Стерненко снова отказали в апелляции: что известно

По словам активиста, судья Шевченковского райсуда Киева Оксана Хардина оставила без рассмотрения ходатайство его адвоката Коломийца об изменении меры пресечения. Об этом Стерненко написал в фейсбуке.

К теме Производство относительно третьего нападения на меня остановили, – активист Стерненко

Относительно оснований такого шага ему и его защитникам ничего не сообщали. В то же время он предполагает, что судья Хардина, как и судья Мелешак, считает что 44 дня – это меньше чем 30 (ранее Стерненко уже отказывали в рассмотрении апелляции – 24 канал).

То есть судьи этого суда тупо кладут на право требовать отмены ареста. Но по факту меня его просто лишили паскуды в мантиях. У меня уже нет цензурных слов. Это просто долбаное издевательство,

– с возмущением подчеркивает активист.

Также он подчеркнул, что Фемиды в Украине нет – "ее умышленно убили глава МВД Аваков, гепрокурор Венедиктова и Шевченковский суд".

Интересно Нападение на Стерненко: почему суд не назначил арест одному из нападавших Исайкулу