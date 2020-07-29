В Шевченковском райсуде Киева оставили без рассмотрения апелляцию активиста Сергея Стерненко относительно изменения меры пресечения.
Стерненко снова отказали в апелляции: что известно
По словам активиста,
судья Шевченковского райсуда Киева Оксана Хардина оставила без рассмотрения ходатайство его адвоката Коломийца об изменении меры пресечения. Об этом Стерненко написал в фейсбуке.
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Относительно оснований такого шага ему и его защитникам ничего не сообщали. В то же время он предполагает, что
судья Хардина, как и судья Мелешак, считает что 44 дня – это меньше чем 30 (ранее Стерненко уже отказывали в рассмотрении апелляции – 24 канал).
То есть судьи этого суда тупо кладут на право требовать отмены ареста. Но по факту меня его просто лишили паскуды в мантиях. У меня уже нет цензурных слов. Это просто долбаное издевательство,
– с возмущением подчеркивает активист.
Также он подчеркнул, что
Фемиды в Украине нет – "ее умышленно убили глава МВД Аваков, гепрокурор Венедиктова и Шевченковский суд".
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Дело Стерненко: коротко
Стерненко
известен благодаря своей деятельности против российского влияния в Украине и участием в различных акциях протеста, в частности против незаконных застроек в Одессе. Он блокировал выступления артистов, которые гастролировали в оккупированном Крыму. В 2018 году общественного активиста Сергея
Стерненко трижды пытались убить. Во время первого нападения неизвестные напали на активиста и избили битами. Полиция не нашла виновных. Интересно, что государственную охрану, о которой попросил Стерненко, ему не предоставили. Вскоре произошло второе нападение – в Стерненко выстрелили из пистолета. Однако пуля была резиновой, поэтому Сергей остался жив.
Во время третьего нападения
Стерненко смог отбиться от нападавших. Защищаясь, он смертельно ранил одного из нападавших ножом. Однако вместо защиты активиста, полиция предоставила охрану нападавшим. А самого Стерненко подозревают в умышленном убийстве. 15 июня суд избрал ему
круглосуточный домашний арест на 60 суток. Уже 16 июня суд изменил адрес пресечения с воинской части в Одессе на Киев. Киевский апелляционный суд 3 июля рассмотрел апелляцию на меру пресечения активисту Сергею Стерненко.
Суд оставил в силе предыдущее решение о 2 месяцах круглосуточного домашнего ареста. В защиту Сергея Стерненко выступает немало активистов, во время заседания произошли столкновения с правоохранителями.