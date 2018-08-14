Просто и понятно: 12 правил здоровой жизни от диетолога

Врач-диетолог Оксана Скиталинская поделилась простыми и действенными правилами, которые помогут не уничтожать здоровье.

Советы эксперт выложила на своей странице в Facebook.

По словам Скиталинской, правил здорового образа жизни мало, но для большинства людей они невыполнимы.

Правила здоровой жизни:

Питаться обычными, минимально переработанными продуктами, которые мы можем идентифицировать. Питаться разнообразно и разноцветно со всеми оттенками. Есть свежо, хрустяще, с естественными кислинками, горчинками и сахаринками. Ограничивать себя время от времени в калориях: пропустив прием пищи, или проведя день на воде (для полностью здоровых). Не жарить, не грилить и не запекать в фольге, только отваривать и запекать в стекле. Не жевать весь день, а лишь три раза (не касается больных и ослабленных). Использовать блендер и морозилку по назначению (овощи, фрукты, ягоды). Пить столько, сколько хочется (для этого есть чувство жажды), а не заливать в себя насильно полведра. Запивать еду, если хочется. Двигаться много и по-разному: йога для начинающих и продвинутых, ходьба и бег, ходьба по лестнице, прыжки, приседания, бьерпи, подтягивание, плавание, танцы или лечебная физкультура для тех, кому нужно восстановиться. Почти всю светлую часть дня мы должны двигаться. Не курить. Дымовые или электронные – зло большее или меньшее, но все равно остается злом. Спать много, минимум 7, максимум 9 часов. Ночью в максимальной темноте и днем, 15 – 20 минут, если есть возможность. Сон лечит, восстанавливает и омолаживает. Радоваться жизни: хочешь поспать в воскресенье в день – поспи, поваляться – поваляйся, почитать – почитай то, что хочется, а не то, что надо.

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