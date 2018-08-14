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Просто и понятно: 12 правил здоровой жизни от диетолога

58 Читати новину українською
Прежде всего стоит радоваться жизни
Прежде всего стоит радоваться жизни / Unsplash

Врач-диетолог Оксана Скиталинская поделилась простыми и действенными правилами, которые помогут не уничтожать здоровье.

Советы эксперт выложила на своей странице в Facebook.

По словам Скиталинской, правил здорового образа жизни мало, но для большинства людей они невыполнимы.

Правила здоровой жизни:

  1. Питаться обычными, минимально переработанными продуктами, которые мы можем идентифицировать.
  2. Питаться разнообразно и разноцветно со всеми оттенками.
  3. Есть свежо, хрустяще, с естественными кислинками, горчинками и сахаринками.
  4. Ограничивать себя время от времени в калориях: пропустив прием пищи, или проведя день на воде (для полностью здоровых).
  5. Не жарить, не грилить и не запекать в фольге, только отваривать и запекать в стекле.
  6. Не жевать весь день, а лишь три раза (не касается больных и ослабленных).
  7. Использовать блендер и морозилку по назначению (овощи, фрукты, ягоды).
  8. Пить столько, сколько хочется (для этого есть чувство жажды), а не заливать в себя насильно полведра. Запивать еду, если хочется.
  9. Двигаться много и по-разному: йога для начинающих и продвинутых, ходьба и бег, ходьба по лестнице, прыжки, приседания, бьерпи, подтягивание, плавание, танцы или лечебная физкультура для тех, кому нужно восстановиться. Почти всю светлую часть дня мы должны двигаться.
  10. Не курить. Дымовые или электронные – зло большее или меньшее, но все равно остается злом.
  11. Спать много, минимум 7, максимум 9 часов. Ночью в максимальной темноте и днем, 15 – 20 минут, если есть возможность. Сон лечит, восстанавливает и омолаживает.
  12. Радоваться жизни: хочешь поспать в воскресенье в день – поспи, поваляться – поваляйся, почитать – почитай то, что хочется, а не то, что надо.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Психология LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 канал
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