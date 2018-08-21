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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Просто не тот драгер был": почему приятеля Луценко не наказали за нетрезвое вождение

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Расследование "Отмазка драгером"
Расследование "Отмазка драгером" / bihus.info

Соратника генпрокурора Юрия Луценко Ярослава Максимца и племянника главного военного прокурора Андрея Матиоса задерживали за вождение в нетрезвом состоянии. Впрочем, в обоих случаях суды не признали показатели алкотестера "Драгер 6820" допустимым доказательством.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.info.

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Племянник главного военного прокурора Андрей Матиос, управляя автомобилем Infiniti FX 37, врезался в ограждение киевского скоростного трамвая на перекрестке улицы Героев Севастополя и проспекта Комарова. Это произошло в ночь на 26 марта 2018 года.

На место ДТП прибыли патрульные и с помощью прибора "Драгер 6820" зафиксировали у водителя 0,34 промилле алкоголя (допустимая граница для водителей – 0,2 промилле). Однако впоследствии судья Соломенского райсуда города Киева Мария Зелинская решила не привлекать Андрея Матиоса к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. В своем постановлении судья написала, что показатели "Драгера 6820" не могут быть допустимым доказательством.


Дело против Андрея Матиоса закрыли

Похожая история случилась чуть раньше, 13 февраля этого года, с давним соратником Генпрокурора Юрия Луценко – Ярославом Максимцом. Его остановили патрульные на бульваре Леси Украинки, когда Максимец ехал за рулем автомобиля Porsche Cayenne. У него алкотестер той же модели обнаружил 0,39 промилле алкоголя. Однако впоследствии эти показатели не признал доказательством судья Печерского райсуда Владимир Карабань. Суд закрыл административное производство из-за "отсутствия состава нарушения".

В обоих случаях судьи ссылались на приказ МВД за 1 марта 2010 года. Этот приказ утверждает перечень приборов, которыми правоохранители могут проверять водителей на состояние опьянения. В этом перечне есть только 5 тестеров, и драгера модели 6820 среди них нет.

Впрочем, судьи далеко не всегда обращают внимание на этот приказ. Та же самая судья Мария Зелинская уже через два с половиной месяца после случая с Андреем Матиосом приняла совсем другое решение. В деле водителя авто Daewoo Lanos она указала показатели "Драгера 6820" первыми среди доказательств. В результате Мария Зелинская наложила на водителя штраф 10 200 гривен и на год лишила его водительских прав.


Судья Мария Зелинская

Когда журналисты BIHUS.Info спросили судью Зелинскую, в чем причина такой противоречивой практики, она пояснила, что в деле водителя Daewoo Lanos обращала внимание на другие доказательства, кроме показателей алкотестера.

В этом случае лицо согласилось с этими показаниями и не протестовало, что эти показания драгера не соответствуют действительности. Оно в протоколе написало: "Искренне раскаиваюсь и признаю себя виновным",
– сказала судья.

Судья Владимир Карабань также сделал для товарища Юрия Луценко исключение из своей практики. Этот судья последовательно отвергает показатели "Драгера 6820", ссылаясь на приказ МВД 2010 года, но при этом не оправдывает водителей, а направляет протоколы на дооформление. И только в случае Ярослава Максимца он сразу закрыл административное производство – тоже в связи с отсутствием нарушения.

На вопросы журналистов BIHUS.Info, почему в деле Максимца он решил закрыть производство, судья Карабань ответил: "Откровенно скажу – не помню. Возможно, ошибочно закрылось".

В патрульной полиции тем временем уверяют, что судьи неправомерно применяют в своих решениях приказ МВД с перечнем алкотестеров. Этот приказ в свое время выдавали для ГАИ, и это в документе прямо указано.

Патрульная полиция не является правопреемником Госавтоинспекции МВД, и вообще такой орган больше не существует. Поэтому данная инструкция не распространяется, по моему мнению, на деятельность патрульной полиции,
– пояснил журналистам BIHUS.Info первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Тем не менее, сами драгеры модели 6820 достались патрульным "в наследство" именно от Госавтоинспекции. Последнюю крупную закупку этих приборов сделало управление ГАИ в городе Киеве в 2015 году. Тогда за 200 алкотестеров этой модели заплатили 7,6 миллиона гривен. Вот тогда ГАИ заведомо закупила большое количество драгерів, которые не были ей разрешены к использованию.

В настоящее время Департамент патрульной полиции работает над тем, чтобы отменить или изменить приказ МВД 2010 года. Об этом журналистам сказал Алексей Белошицкий. Но когда такие изменения произойдут, он сказать не смог, ответив: "Я думаю, что это будет скоро".

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Вопросом остается, почему эту лазейку для нарушителей не закрыли еще раньше. Уже в 2016 году суды иногда принимали решения о невозможности считать доказательством показатели "Драгера 6820", ссылаясь именно на приказ 2010 года.

На сегодня наличие такого приказа все еще дает судьям возможность закрывать админпроизводства в отношении нетрезвых водителей, как это было сделано в делах Ярослава Максимца и Андрея Матиоса.

Теги: Новости Украины Расследования Полиция Авто Судьи
Источник: 24 канал
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