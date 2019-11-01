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      Просто поверьте: Гончарук поразил аргументом об экономическом росте в 40%

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      Гончарук: 40% роста экономики – задача не правительства, а всего украинского народа
      Гончарук: 40% роста экономики – задача не правительства, а всего украинского народа / pravda.com.ua

      Премьер-министр Алексей Гончарук выразил убеждение, что Украина вполне может достичь экономического роста на уровне 5%, 7% и даже 10%. И это несмотря на то, что, по его словам, сейчас страна в ужасном состоянии с развалившейся инфраструктурой, госпредприятиями-должниками и кучей коррупционеров.

      В такой ситуации самое главное, что должна сделать власть  это вернуть доверие к государству, отметил Алексей Гончарук в эфире проэкта "Право на власть".

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      "Все начинается с мечты. Я понимаю, что есть много скептиков, которые устали, думают, что у нас ничего не получится. Я хочу таким людям сказать: вы просто поверьте, просто станьте рядом и начните менять",  сказал премьер.

      По его словам, 40% экономического роста за 5 лет  это задача не для правительства, а для всего украинского народа.

      Мы должны вернуть доверие к нашему государству. Мы должны побороть коррупцию, должны достичь честной конкуренции, а для этого влияние олигархов должно уйти в прошлое. Мы должны с этим справиться, и мы убеждены, что мы с этим справимся,
       заявил Алексей Гончарук.

      Что Гончарук говорил о 40% экономического роста? После своего назначения премьер-министр Алексей Гончарук озвучил ряд планов его правительства, самым амбициозным из которых было достижение экономического роста на уровне 40% за 5 лет. Полный перечень ключевых задач Кабмина можно увидеть по ссылке.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук
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