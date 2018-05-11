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Простой рецепт компота из базилика

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Компот из базилика
Компот из базилика / Фото из открытых источников

Если вы любите компоты и любите базилик, то предлагаем узнать, как можно приготовить вкусный домашний напиток.

Компот из базилика можно употреблять как горячим, тогда он будет напоминать ягодный чай, так и холодным, и тогда он отлично тонизирует и освежает.

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Компот из базилика

Ингредиенты:

Большой пучок фиолетового базилика;

Половина лимона;

2 литра воды;

100 грамм сахара.

Рецепт приготовления компота из базилика:

1. Базилик и лимон тщательно промойте и крупно нарежьте. Если нет свежего лимона, используйте одну чайную ложку лимонной кислоты.

2. Залейте базилик и лимон водой и поставьте на огонь. Когда закипит, всыпьте сахар и перемешайте. С указанным количеством сахара компот получится с кислинкой. Если любите более сладкий, то добавьте еще немного сахара.

3. Дайте компоту покипеть 15 минут. За это время он станет красивого розового цвета. Затем снимите его с огня и процедите через сито. Готовый компот перелейте в удобную для вас посуду. Приятного аппетита!

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks
Источник: Lifehacker
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