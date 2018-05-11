Простой рецепт компота из базилика
Если вы любите компоты и любите базилик, то предлагаем узнать, как можно приготовить вкусный домашний напиток.
Компот из базилика можно употреблять как горячим, тогда он будет напоминать ягодный чай, так и холодным, и тогда он отлично тонизирует и освежает.
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Компот из базилика
Ингредиенты:
Большой пучок фиолетового базилика;
Половина лимона;
2 литра воды;
100 грамм сахара.
Рецепт приготовления компота из базилика:
1. Базилик и лимон тщательно промойте и крупно нарежьте. Если нет свежего лимона, используйте одну чайную ложку лимонной кислоты.
2. Залейте базилик и лимон водой и поставьте на огонь. Когда закипит, всыпьте сахар и перемешайте. С указанным количеством сахара компот получится с кислинкой. Если любите более сладкий, то добавьте еще немного сахара.
3. Дайте компоту покипеть 15 минут. За это время он станет красивого розового цвета. Затем снимите его с огня и процедите через сито. Готовый компот перелейте в удобную для вас посуду. Приятного аппетита!