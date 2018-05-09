Простой рецепт домашнего кваса из хлеба

Если вы любите пить квас, то стоит попробовать сделать его самостоятельно, ведь это вкусно и совсем несложно.

Вкусный освежающий напиток можно легко приготовить из хлеба в домашних условиях.

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Домашний квас

Ингредиенты:

500 грамм ржаного хлеба

100 грамм сахара

4 литра воды.

Рецепт приготовления домашнего кваса из хлеба

1. Нарежьте целый хлеб крупными кусочками и выложите на дно банки. Насыпьте 50 г сахара и влейте 2 литра теплой воды. Накройте горлышко банки марлей, сложенной в несколько раз, и завяжите. Оставьте в теплом месте на 2 дня.

2. Затем слейте жидкость, которая получилась. Добавьте в банку сахар, ломтик хлеба и воду. Обвяжите горлышко банки марлей и снова оставьте ее в теплом месте на сутки. Процедите готовый квас.

Из оставшейся закваски таким образом можно приготовить квас еще несколько раз.