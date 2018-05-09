Простой рецепт домашнего кваса из хлеба
Если вы любите пить квас, то стоит попробовать сделать его самостоятельно, ведь это вкусно и совсем несложно.
Вкусный освежающий напиток можно легко приготовить из хлеба в домашних условиях.
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Домашний квас
Ингредиенты:
500 грамм ржаного хлеба
100 грамм сахара
4 литра воды.
Рецепт приготовления домашнего кваса из хлеба
1. Нарежьте целый хлеб крупными кусочками и выложите на дно банки. Насыпьте 50 г сахара и влейте 2 литра теплой воды. Накройте горлышко банки марлей, сложенной в несколько раз, и завяжите. Оставьте в теплом месте на 2 дня.
2. Затем слейте жидкость, которая получилась. Добавьте в банку сахар, ломтик хлеба и воду. Обвяжите горлышко банки марлей и снова оставьте ее в теплом месте на сутки. Процедите готовый квас.
Из оставшейся закваски таким образом можно приготовить квас еще несколько раз.