Простой рецепт вкусного салата из базилика и креветок
Предлагаем узнать, как приготовить вкусный итальянский салат из базилика, помидоров черри и креветок.
Базилик прекрасно сочетается с морепродуктами, поэтому салат получается легким и очень ароматным.
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Салат из базилика и креветок
Ингредиенты:
150 грамм креветок;
Половина чайной ложки соли;
300 грамм помидоров черри;
Пучок зеленого или фиолетового базилика;
3 столовые ложки оливкового масла;
Черный молотый перец по вкусу.
Рецепт приготовления салата из базилика и креветок:
1. Посолите воду и отварите креветки. Когда остынут, положите их в салатник.
2. Разрежьте пополам томататы, порежьте листья базилика и добавьте к креветкам.
2. Это все поперчите и заправьте оливковым маслом. Салат готов. Приятного аппетита.