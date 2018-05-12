Простой рецепт вкусного салата из базилика и креветок

Предлагаем узнать, как приготовить вкусный итальянский салат из базилика, помидоров черри и креветок.

Базилик прекрасно сочетается с морепродуктами, поэтому салат получается легким и очень ароматным.

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Салат из базилика и креветок

Ингредиенты:

150 грамм креветок;

Половина чайной ложки соли;

300 грамм помидоров черри;

Пучок зеленого или фиолетового базилика;

3 столовые ложки оливкового масла;

Черный молотый перец по вкусу.

Рецепт приготовления салата из базилика и креветок:

1. Посолите воду и отварите креветки. Когда остынут, положите их в салатник.

2. Разрежьте пополам томататы, порежьте листья базилика и добавьте к креветкам.

2. Это все поперчите и заправьте оливковым маслом. Салат готов. Приятного аппетита.