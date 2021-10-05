Прострелили окна и положили на землю: на дороге в Харькове сняли жесткое задержание

В Харькове силовики провели жесткое задержание прямо посреди дороги. Они положили на землю 2 парней и девушку, которые были до этого в авто.

На видео с места заметно, что правоохранители прострелили окна легковушки. Это произошло на улице Плехановской во второй половине дня 5 октября.

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Кого там задержали

На одной из обнародованных записей видно, что микроавтобус правоохранителей быстро ехал по улице, а после остановки из него выбежал отряд специального назначения.

В этот момент к легковому автомобилю бежали и несколько человек в штатском. Когда снимали окно дверцы водителя, оно уже было разбито и имело 2 отверстия, которые похожи на следы от пуль.

Впоследствии в сети сообщили, что задержанные являются жителями Днепропетровщины. Их якобы подозревают в вымогательстве денег у коммерсантов за вымышленные долги. Однако пока в полиции Харьковщины это никак не комментировали.

В записи задержания присутствует ненормативная лексика. Поэтому не рекомендуем его к просмотру впечатлительным и несовершеннолетним (18+).

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