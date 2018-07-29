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Простые правила питания, которые помогут пищеварению

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Простые правила питания, которые помогут пищеварению
Простые правила питания, которые помогут пищеварению / stopkilo.net

Есть здоровую полезную пищу – недостаточно. Стоит знать, когда лучше всего потреблять фрукты и ягоды. Тогда не будет сбоев в работе желудка.

Об этом написала диетолог Тиана Фиалкова на своей странице в Facebook.

1. Фрукты и ягоды стоит есть в первой половине дня – до 12:00. Тогда они будут помогать пищеварению, а не нарушать его.

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2. Также важно есть фрукты отдельным приемом пищи или в качестве аперитива перед основным приемом пищи – за 20-40 минут.

3. Все фрукты и ягоды прекрасно сочетаются с зеленью, зеленой гречкой, семечками льна и чиа.

4. Не стоит есть фрукты и ягоды с другими кашами.

5. Яблоки и почти все ягоды прекрасно сочетаются в салатах с такими свежими овощами, как капуста, морковь и свекла. А вот с тыквой их можно есть в любых приготовленных вариантах.

6. Лучше не сочетайте в смузи, салатах или одном приеме пищи цитрусовые, клюкву, бананы и сухофрукты.

7. Не употребляйте очень много фруктов и ягод, которые активно бродят. Даже через 2 часа после основного приема пищи они могут спровоцировать вздутие и несварение. Это, в частности, груша, виноград и дыня.

8. В течение дня можно кушать 2-3 порции фруктов или ягод.

Например, одна порция может содержать
• 2 яблока, персик, нектарин, киви.
• 4 сливы, 4 абрикоса или 4 штучки инжира.
• 2 горсти ягод (примерно 100-150 граммов).
• 1/3 манго или папайи.
• 1/4 арбуза, 1/5 дыни.
• 1 банан.
• 1 штука цитрусовых (лучше есть как аперитив до еды).

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Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание Желудочно-кишечный тракт Советы
Источник: 24 канал
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