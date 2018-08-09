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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Простые советы, которые помогут Вам похудеть

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Специалисты рассказали, как легко можно сбросить лишние килограммы
Специалисты рассказали, как легко можно сбросить лишние килограммы / Unsplash

Пытаясь побороть лишний вес, люди в основном объявляют настоящую войну. Правда, большинство экспертов утверждает, что похудеть без лишних сверхусилий реально. Предлагаем Вашему вниманию несколько простых правил, которые помогут добиться успехов в этом деле.

Как подчеркивает ресурс 7MedNews, главное – это настроить себя морально в положительном ключе, а также несколько небольших хитростей, которые нужно соблюдать.

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Так, прежде всего, стоит говорить "нет" диетам. По мнению специалистов, они, казалось бы, гарантируют быстрое похудение, но на самом деле только вредят организму.

"Сброшенные таким образом килограммы потом возвращаются к вам с двойным количеством. Также неправильное питание приведет к гормональному сбою, расстройству метаболизма и дефициту микроэлементов. Это может вызвать и депрессию, а ведь многие люди обычно ее заедают", – говорится в материале.

Кроме того, рекомендуют эксперты, следует забыть о подсчете калорий, поскольку для каждого человека такая норма индивидуальна, ее может подсчитать только опытный диетолог.

Стоит не забывать и о потреблении большого количества воды: это станет залогом быстрого метаболизма и здорового организма, а также поможет Вам получить стройность.

"Высыпайтесь. Сон способствует выработке гормонов грелина и лептина, которые держат под контролем чувство сытости. Если нарушить дисбаланс в них, то это приведет к набору лишнего веса. Хороший сон эффективно борется со стрессами, замедляющими метаболизм в организме", – подчеркивает издание.

via GIPHY

Также людям, которые хотят похудеть, нужно есть побольше белков и клетчатки – белок надолго сохранит ощущение сытости, бобовые, шлифованные крупы и зерно, неочищенные овощи, в частности, лишают организм токсинов и улучшают процесс пищеварения.

Если хотите сбросить лишние килограммы, забудьте и о любом алкоголе, даже в небольшом количестве, так как он способствует выработке лишнего накопления жиров, усиливает аппетит и в пьяном состоянии сложнее себя контролировать, поэтому вы можете съесть что-то запрещенное.

Еще рекомендуют специалисты пить больше кофе, так как кофеин является прекрасным подавителем аппетита и дает достаточно энергии, необходимой для активного образа жизни. Правда, кофе нужно потреблять умеренно, особенно напитки вроде латте или капучино, поэтому отдавайте предпочтение обычному черному кофе.

"Ешьте из посуды маленького диаметра синего оттенка. Исследователи отмечают, что цвет посуды напрямую влияет на аппетит. Теплые оттенки способствуют разжиганию аппетита, а холодные наоборот. Размер посуды тоже имеет значение: на большую посуду всегда хочется положить больше пищи, чем на маленькую", – заключают диетологи.

Напомним, по мнению многих специалистов, если Вы сидите на диете, то нужно придерживаться особого рациона и выполнять физические нагрузки, но есть некоторые продукты, которые действительно можно есть, хотя они считались запрещенными.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle Здоровое питание Диеты
Источник: 24 Канал
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