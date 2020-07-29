Киевский городской совет 28 июля вернул Протасовому Яру статус зеленой зоны. Эту территорию хотели застроить, но против выступали многие киевляне, и также презент Зеленский обещал вмешаться в ситуацию.

Протасов Яр – опять зеленая зона 74 депутата Киевского городского совета поддержали возвращение земельным участкам в Протасовом Яру (Соломенский район Киева) статуса зеленой зоны ("территории зеленых насаждений общего пользования"). Интересная июньская история В Киеве строят ТРЦ прямо на дороге: кто за этим стоит – фото, видео Таким образом горсовет отменил изменения в Генеральный план столицы, введены еще в 2002 году (тогда Протасов Яр исключили из перечня зеленых насаждений, а это означало фактическое разрешение на застройку). Что это за скандальный участок в Протасовом Яру Речь идет о 3,15 гектара земли на улице Николая Амосова в Киеве в парке отдыха Протасов Яр.

Протасов Яр, напомним, это историческая местность в Соломенском и частично Голосеевском районах Киева.

С 1966 года здесь расположен парк, но 30 гектаров леса с тех пор раздали частным застройщикам.

В 2002 году участок на Амосова сделали территорией жилой и общественной застройки.

Участок в 3,15 гектара, о котором говорится, планировали застроить, но киевляне протестовали.

С мая 2019 в Протасовом Яру община города противостояла застройщику ООО "Дайтона Групп".

9 мая 2019 новоизбранный президент Владимир Зеленский пообещал вмешаться в ситуацию.

В феврале 2020 застройщики проиграли апелляцию на продолжение строительства высоток в Протасовом Яру.