Протест против Зеленского в Ровно: несовершеннолетняя говорит о задержании и жестоком обращении

Дарья Коцюруба, участница протеста против шестого украинского президента Владимира Зеленского, обвинила гаранта во лжи. Девушка утверждает, что задержание все же было, хотя политик считает иначе. Также она рассказала о жестком с ней обращении.

25 мая двое молодых людей (16-летняя девушка и 20-летний парень) в центре Ровно вышли на протест против действующего украинского президента Владимира Зеленского. В частности, они держали плакаты: "Украина – вне закона", "Импичмент президенту", "Не кумовство, а по-братски". Впоследствии митингующих задержали правоохранители, хотя в полиции утверждают, что ничего подобного они не делали, а только пригласили участников акции в участок.

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В итоге правоохранители составили на активистов админпротоколы за нарушение порядка организации проведения митингов, ибо не подали заранее соответствующей заявки. Кроме того, поскольку участница митинга является несовершеннолетней, на ее мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Как рассказала Дарья Коцюруба в комментарий "UA Ровно", главными причинами такой акции было то, что ее с другом "лично не удовлетворило назначение кварталовцев и люстрированных недавно людей на государственные должности, а также выступление президента на русском языке на территории Украины". Кроме того, она вообще не думала, что такую их акцию "можно назвать митингом или пикетом, или чем-то".

По ее словам, о протесте в центре Ровно сообщила полиции одна женщина, от которой несло перегаром. Кроме того, она им угрожала, что вызовет наряд, подростков на площади побьют и закатают в асфальт. За 15 минут к молодым людям подошел мущина, который "момоходом показал свой жетон".

"Сказал: "Я проведу с вами короткую беседу в течение максимум двух минут" и предложил пойти в участок для дачи объяснений. Когда я спрашивала, будет ли на нас составлен админпротокол, он сказал, что нет... В отделении я сидела в холле около двух часов после того, как туда меня привели. Я успевала за это время выйти в магазин за кофе и водой. Мне ничего не сказали, задержана ли я, не задержана, свободна ли я, не свободна. Затем спустилась женщина – кажется, Паламарчук Анна Александровна", – добавляет девушка.

Мать Дарьи, Наталья Коцюруба, со своей стороны, утверждает, что во время разговора с дочерью слышала также "повышенный тон госпожы Паламарчук". Еще ей сказали, что она должна приехать.

Эта женщина начала говорить мне в грубой форме, чтобы я подходила к ней и шла наверх для дачи показаний. Я не пошла, взамен вышла на улицу, так как была без матери и не являлась задержанным лицом. Она вышла ко мне и начала преграждать мне дорогу. Начала кричать на меня. Она позвонила своему главному, как она сказала. Он пришел и сказал мне, что меня все-таки задержали. Они кричали на меня, давили. Эта дама несколько раз говорила мне, что порчу ей день, потому что она хотела повести куда-то сына. А из-за того, что я – такая наглая, сделать это она не может. Она даже при моем присутствии ему позвонила и все это говорила,

– добавляет несовершеннолетняя.

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Комментарий Дарьи Коцюрубы относительно протеста против Зеленского в Ровно: видео

Владимир Зеленский уже отреагировал на акцию кательно него в Ровно. Президент утверждает, что задержания никакого не было, однако правоохранители могли действовать мягче.

"Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь", – подчеркнул он.

Правда, пользовательница Даша Коц, на странице которой размещено фото девушки, похожей на Дарью Коцюрубу, обвинила гаранта во лжи. В то же время, девушка заявила, что это именно она – эта задержанная.

Задержание было, было жестокое обращение со мной, и это все на аудиозаписи! Пост президента – ложь! Я очень разочарована и подавлена такой реакцией,

– написала юзерка под сообщением Зеленского.



Комментарий Дарьи Коцюрубы под сообщением Владимира Зеленского

Добавим, что из-за инцидента в Ровно правоохранители провели служебную проверку, но никаких нарушений в действиях своих коллег не нашли. Начальник Нацполиции в Ровенской области Валерий Самчук отметил, что его подопечные действовали в рамках закона, хотя могли и ограничиться лишь профилактической беседой с молодыми людьми. По его словам, окончательную правовую оценку инциденту и действиям полиции предоставят по результатам комплексной служебной проверки.

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Является ли проведение "несогласованной" акции нарушением: что говорит закон

Как отметила правозащитница Александра Дворецкая, такого понятия, как "несанкционированный митинг" в Украине нет, зато здесь действует уведомительный характер проведения собрания. Также в законодательстве не используют термин "одиночный пикет". По словам юристки, если человек ни с кем не собирается, а действует самостоятельно, это не является собранием.

Отсутствие уведомления о проведении собрания не делает его незаконным. Сообщение о собрании – это оповещение участников акции о необходимости государству осуществить свои положительные обязательства по охране общественного порядка в случае наличия несогласных или титушок, а также по организации альтернативного движения транспорта в случае массовых мероприятий, которые занимают проездную часть и так далее... Кроме того в отдельных случаях полиция трактует установленный порядок проведения в случае ограничения собраний судом (а по Конституции, только суд может принимать решение об ограничении собрания), но в ситуации с молодыми людьми в Ровно такого не было,

– убеждает юрист.

Она добавляет, что в сообщении полиции вообще не говорится о нарушении общественного порядка на центральной площади Ровно, или угрозе другим людям при проведении такого собрания. Следовательно, это означает, что причин останавливать собрание не было. За последнее собственно есть уголовная ответственность.

"Задержание молодых людей не оформлено должным образом. Полиция говорит, они были "приглашены" в полицию для составления протокола и те пошли туда добровольно. Здесь и объяснять не надо, просто представьте ситуацию, к вам подходит полиция на акции и говорит, вы можете пройти с нами, а можете и не идти, это не требование, а просто приглашение", – добавляет специалист.

Кроме того, Александра Дворецкая указывает в этой ситуации на попытку запугать близких людей митингующих и давить на них.

"На мать несовершеннолетней девушки составлен протокол о невыполнении родительских обязанностей. Но говорится о гражданской позиции девушки и ее свободах. И, напомню, что дети, как и взрослые, имеют право на свободу собраний", – констатировала правозащитница.

В соответствии со статьей 39 Конституции Украины, разрешено проводить мирные митинги при заблаговременном оповещении органов исполнительной власти или местного самоуправления (если на это нет запрета суда). Конституционный суд, со своей стороны, решил, что статью надо трактовать так: организаторы собраний должны известить о мероприятии заранее, но отсутствие извещения не делает акцию незаконной. Однако, это оповещение для местной власти является гарантией того, что власть обеспечит ее беспрепятственное проведение.

КАКИЕ ЕЩЕ ПРОТЕСТЫ ПРОХОДИЛИ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В КИЕВЕ: