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      Протест с файерами устроили возле дома Гладковского: фото и видео

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      Пикет возле дома Гладковских
      Пикет возле дома Гладковских / Strana.ua

      Акция протеста, которая проходит под домом пятого президента Петра Порошенко под Киевом, стартовала и у дома Олега и Игоря Гладковских – фигурантов скандального расследования о хищении в оборонной отрасли Украины.

      У имении отца и сына Гладковских (бывшая фамилия – Свинарчук) митингуют около 30 людей в возрасте 20-30 лет, сообщает Strana.ua. Они зажгли файеры и развернули на фасаде дома плакаты с надписями "Дом мародера".

      Читайте также: Активисты зажгли шины под имением Порошенко: чего требуют

      Митингующие скандируют: "Свинарчуков за решетку".

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      Фото с места протеста под домом Гладковских // Фото: Страна

      На месте также находятся около 10 правоохранителей, некоторые из них вооружены автоматами. На территории самого дома тихо, съезды в гаражи закрыты, а на фасаде дома поднят украинский флаг.

      Участники акции – члены организации "Общественный контроль честная страна". Они требуют немедленного расследования участия Порошенко в скандале с хищением в "Укроборонпроме", а также ареста самого пятого президента и Гладковских.

      Активисты также угрожают сделать свою акцию протеста бессрочной, если не будут выполнены их требования.

      протести Гладковський розкрадання в оборонці Укроборонпром
      На заборе дома Гладковских растянули баннер "Дом мародера" // Фото: Страна

      Смотрите видео протестов под домом Гладковских:

      Что известно о причастности Гладковских к коррупции в оборонной отрасли Украины?
      По данным журналистского расследования Bihus.Info, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (сегодня уволенного с должности) Игорь Гладковский вместе с сообщниками контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских воинских частей. Поставки происходили через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Таким образом удалось разворовать не менее 250 миллионов гривен, предполагают журналисты.

      К коррупционным схемам причастны Олег Гладковский (бизнес-партнером Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна, свидетельствуют данные расследования журналистов.

      Участники коррупционных схем организовывали сделки через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском" (на тот момент принадлежал Порошенко), а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ сегодня проводят досудебное расследование о коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

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      Теги: Новости Украины Коррупция Новости Киева Петр Порошенко Коррупционные схемы в Укроборонпроме Протесты Пикет
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