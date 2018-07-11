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Протест владельцев авто на "еврономерах" в Киеве: озвучены требования участников акции

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Владельцы авто на "еврономерах" озвучили свои требования к власти
Владельцы авто на "еврономерах" озвучили свои требования к власти / Фото из открытых источников

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, которые протестуют в центре Киева, требуют от Кабмина отменить постановление №475, согласно которому полиции предоставляется доступ к автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор-2006", и внести на повестку дня Верховной Рады законопроекта №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин.

Об этом заявил руководитель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич, передает УНИАН.

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Первое требование – это отмена постановления Кабинета Министров от 20 июня №475, которое дала возможность репрессировать авто на еврономерах по всей территории Украины и практически парализовать всю работу таможен. Второе – принять законодательство для адекватной растаможки таких транспортных средств,
– заявил протестующий.

Он отметил, что эти требования нужно выполнить, ведь эта неделя является последней перед тем, как Верховная Рада пойдет на летние каникулы.

"Поэтому нужно внести на повестку дня Рады законопроекты №8487 и 8488, чтобы они уже были зарегистрированы. Ведь порядок дня дает возможность задать дату отчета. Если мы не внесем в повестку дня, то мы не сможем рассмотреть его до принятия нового бюджета. Поскольку изменения в налоговый и таможенный кодексы принимаются за 6 месяцев до принятия бюджета", – добавил Ярошевич.

По его словам, акция протеста будет проводиться бессрочно, и к ней будут присоединяться еще больше владельцев авто с иностранной регистрацией.

"Мы приехали сюда на бессрочную акцию. Сейчас лишь небольшая часть, которую мы смогли собрать за сутки, и много людей не успели отпроситься с работы или доехать", – сказал он.

Также Ярошевич добавил, что владельцы авто на "евробляхах" будут митинговать только правительственный квартал в Киеве, ведь они "давят только на законодательную и исполнительную власть, то есть на Кабмин и Верховную Раду".

Напомним, утром 11 июля в Киеве начался протест владельцев автомобилей на иностранных номерах со всех регионов Украины. Почти 5 тысяч митингующих заблокировали правительственный квартал, поэтому в центре Киева образовались пробки.

Теги: протесты Авто Иностранные номера Новости политики Новости Киева Новости Украины Верховная Рада Кабинет Министров Украины Законопроект
Источник: 24 Канал
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