Протест за дешевый бензин: почему люди хотят, чтобы им что-то давали на халяву

Говорят, водители протестовали против высоких цен на бензин. А еще говорят, что в стране "зубожіння". А между тем у кучи народу, среди которых многие, судя по всему, и средней школы не закончили, есть автомобили. И они протестуют. Критического мышления у людей нет, а вот автомобили у них есть. И они против высоких цен на бензин.

Цены на нефть за последний год выросли с 40 долларов за баррель до 85 долларов за баррель. В результате, выросли цены на бензин. Все логично. В чем смысл протестовать? Какие требования выдвигать? И почему в Киеве? Может сразу ехать в Нью-Йорк, на Уолл-стрит? И требовать там у трейдеров понизить цены? Или пикетировать заседание ОПЕК, где эти шейхи и русские договариваются о снижении добычи? А может сразу на Красную площадь, в Москву?

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Или протестующие хотят, чтобы государство оплатило им бензин? Ну вот газ же дотирует для населения, цена в два раза ниже рыночной. Может они хотят также с бензином? Ведь есть украинский бензин, мы же добываем украинскую нефть. Почему украинская нефть должна обходится простым украинцам по рыночным ценам, устанавливаемым где-то в Нью-Йорке или Сингапуре. Это несправедливо. Ведь зарплаты у нас не Сингапурские, а цены на нефть сингапурские.

Наверное протестующие хотят, чтобы простым украинцам заливали в баки бензин дешевый, а вот бизнес уже пусть покупает дорогой. Пусть импортный бензин покупает. А простым украинцам хватит родного, украинского. Кстати, не хватит, но это мелочи. Пусть государство обеспечит дешевый бензин. И как – протестующих тупо не волнует. Это не их проблемы. Вот в Кувейте ведь бензин дешевый, а почему в Украине дорогой.

Кстати, самый дешевый бензин в мире в Венесуэле. Там правительство думает о населении. И пусть там инфляция 10 млн процентов в год, но зато бензин дешевый. Там за 100 долларов можно скоро будет танкер заправить. Вот видно, что правительство думает о людях.



Самый дешевый бензин в мире в Венесуэле

Что такое протест за дешевый бензин? Это инфантилизм чистой воды. Когда люди просто хотят, чтобы им дали что-то на шару. И их не волнует, возможно ли это. Им не нравится объективный процесс. Люди не готовы его принимать. Они хотят простое решение. И думают, что им обязаны что-то дать.

И эти люди готовы проголосовать за политиков, которые пообещают им простое решение. Потом эти обещания никто не выполнит. Просто потому что чудес не бывает. А люди будут винить политиков, которые им соврали.

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Но кто виноват, что люди верят в сказки? Кто виноват, что люди не думают. И если политики хотят получить голоса избирателей, а избиратели хотят, чтобы им соврали, то политикам ничего не остается, кроме того, как соврать.

И да, часто говорят, что бензин только растет. А вот падали цены на нефть, а цены на бензин не падали. Но это не правда. Цены на бензин реагировали на падение стоимости нефти. Цены на бензин снижались. Цены, номинированные в долларах. Но снижения стоимости нефти совпало с девальвацией гривны. И процессы компенсировали друг друга. В итоге, в гривне они казались неизменными. Но реально снижались и сейчас только догоняют свой уровень в долларах, который был при высоких ценах на нефть.



Цены на бензин реагировали на падение стоимости нефти

Также протестующие призывают антимонопольный комитет к действию. Ведь наверняка есть заговор. Да, кстати, антимонопольный комитет должен показать себя. Ведь заговор есть .Есть картельный сговор стран ОПЕК и России. Ведь ОПЕК – это именно что картель, созданный чтобы учинять такие заговоры на рынке нефти. И нашему антимонопольному комитету пора наконец покончить с ним. Живо вызвать в Киев всех этих шейхов. Пусть отвечают. Но надо осторожнее, лучше самим к ним не ехать. А то мало ли что происходит в консульствах Саудовской Аравии.

И показательно, что протестуют в основном евробляхеры. Люди, которые не платят налоги и думают, что они самые умные, когда кидают других, продолжают в том же духе. Ведь государство позволило им организовать схему и завести автомобили, не уплатив налоги. Более того, тогда они говорили, что и так платят много налогов, покупая бензин, и поэтому не должны платить еще и налоги при импорте.

Теперь они говорят, что не хотят платить налоги, заложенные в стоимость бензина. И раз государство пока всех прощает, позволяет им ездить на таких номерах, испугавшись толпы, пришедшей под парламент. Так пусть теперь государство еще и доплатит им за бензин. Ведь государству не жалко. Вот так поощрение одной схемы приводит к формированию следующей.

А налогоплательщики продолжают за это платить. А потом налогоплательщики дадут евробляхеру дешевый кредит, ведь ему надо организовать свой бизнес и кормить семью. И машину заправлять. А потом налогоплательщики простят евробляхеру его кредит, ведь с такими ценами на бензин его бизнес не прибыльный и он не может позволить себе погашать кредит. А потом…. Есть еще много потом в системе, которой правит популизм и инфантилизм.

И да, судя по пробкам в Киеве, бензин в Украине и так слишком дешевый. Зубожіння такое зубожіння.