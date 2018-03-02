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Протестующие под Верховной Радой частично сворачивают палаточный городок

14:46, 2 марта 542 Читати новину українською

В Киеве протестующие сворачивают часть палаток в городке возле Верховной Рады, которые были установлены еще в сентябре 2017 года. Так, по состоянию на 13:00 пятницы несколько палаток возле площади Конституции в Мариинском парке уже собраны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отметим, что 1 марта к палаточному городку под зданием парламента было стянуто большое количество спецтехники и силовиков. В партии "Движение новых сил" предполагали, что, вероятно, готовится зачистка городка, однако этого так и не случилось.

"По решению движения "Освобождение" часть лагеря, которую ранее занимало "Движение новых сил", освобождается от палаток", – сказал нардеп из фракции "Самопомич", один из координаторов акции протеста Семен Семенченко.

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Политик добавил, что лагерь уменьшается в размерах, и это связано в том числе с тем, что накануне Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

"Мы убираем палатки фактически до Грушевского, и ждем от парламента дальнейшего исполнения требований", – подчеркнул Семенченко.

Сейчас большая часть палаток по-прежнему остается в Мариинском парке. Как и ранее размещены палатки и на улице Грушевского. Протестующие также занимают часть площади Конституции возле здания парламента.

Теги: Новости Украины Верховная Рада протесты Новости Киева Семен Семенченко
Источник: 24 Канал
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