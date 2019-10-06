Протестующие в Киеве пошли в офис Президента – фото и видео
Участники акции протеста "Остановим капитуляцию" в Киеве с плакатами и лозунгами пришли к зданию Офиса Президента. Перед этим они провели вече на Майдане Независимости.
Участники акции принесли к Офису Президента красно-черный флаг, также протестующие держат национальные и крымскотатарские флаги.
Перед ОП скандировали "Слуга выходи, народ пришел" и "Нет капитуляции". После того колонна отправилась в Верховную Раду.
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