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      ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ
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      Протестующие в Киеве пошли в офис Президента – фото и видео

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      Протестующие в Киеве с Майдана пошли в офис Президента, ВР и Кабмин
      Протестующие в Киеве с Майдана пошли в офис Президента, ВР и Кабмин / 24 канал

      Участники акции протеста "Остановим капитуляцию" в Киеве с плакатами и лозунгами пришли к зданию Офиса Президента. Перед этим они провели вече на Майдане Независимости.

      Участники акции принесли к Офису Президента красно-черный флаг, также протестующие держат национальные и крымскотатарские флаги.

      Перед ОП скандировали "Слуга выходи, народ пришел" и "Нет капитуляции". После того колонна отправилась в Верховную Раду.

      Новость дополняется...

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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