Протестующие в Киеве пошли в офис Президента – фото и видео

Протестующие в Киеве с Майдана пошли в офис Президента, ВР и Кабмин / 24 канал

Участники акции протеста "Остановим капитуляцию" в Киеве с плакатами и лозунгами пришли к зданию Офиса Президента. Перед этим они провели вече на Майдане Независимости.