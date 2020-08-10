Возле Посольства Беларуси в Киеве 10 августа прошла акция солидарности с белорусским народом. За нарушение общественного правопорядка и мелкое хулиганство полиция составила административные протоколы на пятерых человек.

Во время акции у диппредставительства группа мужчин нарушала правопорядок, сообщает пресс-служба полиции.

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Полицейские просили активистов прекратить незаконные действия, однако те не реагировали и продолжали вести себя агрессивно.

Пятерых участников акции задержали и доставили в Шевченковское управление полиции. Впоследствии правоохранители составили на них административные протоколы по статьям о нарушении общественного правопорядка и мелкое хулиганство

Активистам грозит штраф от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы сроком от 40 до 60 часов.

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Несколько десятков активистов собрались 10 августа под здание Посольства Белоруссии в Киеве, чтобы поддержать белорусских протестующих.

Впоследствии нескольких человек задержали. Причина – они якобы пытались бросать яйца в сторону здания представительства.

Среди задержанных – бывший политический заключенный, крымчанин Александр Кольченко, который вернулся в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году.

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