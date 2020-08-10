Протесты под Посольством Беларуси в Киеве: полиция составила админпротоколы на 5 человек
Возле Посольства Беларуси в Киеве 10 августа прошла акция солидарности с белорусским народом. За нарушение общественного правопорядка и мелкое хулиганство полиция составила административные протоколы на пятерых человек.
Во время акции у диппредставительства группа мужчин нарушала правопорядок, сообщает пресс-служба полиции.
Советуем ознакомиться Протест под Посольством Беларуси в Киеве: есть задержанные – фото, видео
Полицейские просили активистов прекратить незаконные действия, однако те не реагировали и продолжали вести себя агрессивно.
Пятерых участников акции задержали и доставили в Шевченковское управление полиции. Впоследствии правоохранители составили на них административные протоколы по статьям о нарушении общественного правопорядка и мелкое хулиганство
Активистам грозит штраф от 8 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы сроком от 40 до 60 часов.
Акция солидарности под посольством: что известно
- Несколько десятков активистов собрались 10 августа под здание Посольства Белоруссии в Киеве, чтобы поддержать белорусских протестующих.
- Впоследствии нескольких человек задержали. Причина – они якобы пытались бросать яйца в сторону здания представительства.
- Среди задержанных – бывший политический заключенный, крымчанин Александр Кольченко, который вернулся в Украину в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ в 2019 году.
К теме Под посольством Беларуси в Киеве задержали Кольченко – бывшего пленника Кремля