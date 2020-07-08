Шахтеры уже 8 дней бастуют под Офисом Президента Украины в рамках Всеукраинской бессрочной акции протеста. Однако пусковым крючком для этой забастовки, вероятно, стал Ахметов, который за государственные деньги, хочет обогатиться, и глава Минэнергетики готова помочь.

Под офисом президента неделю бастуют шахтеры с требованиями покупать их уголь и выплатить зарплаты. Однако как оказалось сначала это были в основном шахтеры частных фирм Ахметова. Глава Минэнергетики Ольга Буславец взялась решать проблемы Ахметова в очередной раз за государственный счет. 24 канал детально разобрался в ситуации.

К теме Шахтеры снова протестовали под Офисом Президента: у Зеленского им ответили – видео

Шахтеры бастуют или Крепость 2.0

Протесты шахтеров начались 24 июня с небольшой группы львовских шахтеров из государственной "Надежды". Они жаловались на то, что Центрэнерго задолжало им за отгруженный уголь 10 миллионов гривен.

Однако с 30 июня начались более массовые и, вероятно, лоббистские протесты горняками из трех областей – Донецкой, Львовской и Волынской. Это представители 6 угольных предприятий: Селидовуголь, Мирноградуголь и Добропольеуголь, а также представители шахт Львовско-Волынского бассейна.



Шахтеры протестуют / УНИАН

По словам главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, сначала в Киев приехали 400 человек, из них 70% шахтеры предприятия Добропольеуголь. Отметим, что его взяла в аренду на 50 лет компания Ахметова ДТЭК. Поэтому большинство шахтеров представляли интересы частной компании, а не государственных шахт.

Заметим, что со временем к этим шахтерам присоединились другие из Украины, которые, вероятно, уже защищают собственные интересы, как и должно быть, но запустили протест горняки из шахт Ахметова.

Эти протесты глава профильного комитета Андрей Герус уже назвал "Крепость 2.0", ссылаясь на события 2015.

Что известно о Крепости В 2015 шахтеры массово бастовали под стенами администрации тогдашнего президента Петра Порошенко. Они требовали выплаты зарплат, которые задолжали, повышения тарифов для ТЭС и отставки Владимира Демчишина, который тогда занимал пост министра энергетики.



Оказалось, что организатором был не Независимый профсоюз горняков Украины, как официально заявляли, а олигарх Ринат Ахметов, который отправил своих павлоградских шахтеров выбивать бюджетные средства. Название "Крепость" фигурировало в документе компании ДТЭК, который опубликовал депутат Мустафа Найем.

Требования шахтеров, которые сейчас протестуют, опубликовал на своей странице Михаил Волынец.

Требования протестующих

погашение задолженности перед шахтерами;

перед шахтерами; возврат государственным предприятиям денег за добытый уголь;

отставка Андрея Геруса с поста главы комитета Рады по вопросам энергетики;

с поста главы комитета Рады по вопросам энергетики; обеспечение стабильной работы шахт;

запрет импорта электроэнергии и угля из России и Беларуси;

электроэнергии и угля из России и Беларуси; восстановление работы блоков ТЭС, которые были переоборудованы из антрацитового угля на газовую группу.

вывод шахт с простоя, обеспечение их стабильной работы.

Резонные ли эти требования

Долги перед шахтерами

Разные стороны конфликта приводят различные данные по задолженностям. Точно известно, что задолженности были. Об этом засвидетельствовали все стороны. Однако цифры называют разные.

"Они (Минфин – 24 канал) направили 340 миллионов гривен и долг сократился до более 280 миллионов. Но с 1 июля к этой сумме добавились еще 530 миллионов гривен за июнь – и долг вырос до 810 миллионов гривен. Еще более 100 миллионов гривен должны шахтерам "Краснолиманской" и 50 миллионов – "Надежды" – это уже почти миллиард", – рассказал Волынец в комментарии Liga.net.

"На большинстве государственных шахт заработная плата выплачена за май или частично за май (отдельная история с шахтой Краснолиманской, где пласты были выведены в частную собственность и где "похозяйничал" Кропачев). То есть задолженность на большинстве шахт менее одного месяца", – написал глава профильного комитета Андрей Герус.

Ситуация не идеальна, но явно не такая, чтобы шахтеры шли на забастовки,

– добавил Герус.



Андрей Герус о простое шахт

В подтверждение своих слов депутат приводит данные за прошлый год. Тогда в июне долги перед шахтерами составляли 2-4 месяца. Сегодня, как отмечает Герус, ситуация намного лучше.

Обратите внимание Шахтеры будут требовать отставки Геруса из комитета энергетики: как на это реагирует депутат

В правительстве отмечают, что вопрос задолженности решили.

Вопрос зарплат украинским шахтерам. Еще в прошлую пятницу (26 июня) Минэнергетики выплатило дополнительные почти 340 миллионов гривен шахтерам. Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт,

– сказал Денис Шмыгаль.

Хотя Буславец отметила, что после уплаты этих 340 миллионов, долг сократился, но остается на сумму 127 миллионов гривен. Однако эти деньги должны самостоятельно выплатить предприятия-должники за счет своей деятельности.

Импорт из России и Беларуси и увольнение Геруса

На время карантина Украина прекратила импорт электроэнергии из России и Беларуси, но НКРЕКП считает, что после нужно продолжать это делать, чтобы обеспечить конкуренцию на рынке.



Импорт электроэнергии из России / kr-energo

Глава Минэнергетики выступает против и хочет, чтобы на украинском рынке был лишь украинский уголь. Соответствующий законопроект также зарегистрировали в Раде под номером 3657.

Заметим, что 70% на рынке электроэнергии от ТЭС в руках компании Ахметова. А поскольку его компания жалуется на заниженные рыночные цены, то запрет импорта может негативно сказаться на цене. В ДТЭК отмечают, что приемлемая для них цена – 1 550 гривен за мегаватт-час против 1 461 гривны, которые есть сейчас на рынке.

Именно из-за импорта из России и Беларуси требуют отставки Геруса. С одной стороны, это решение позволило существенно удешевить уголь в Украине за счет конкуренции в противовес монополисту ДТЭК.

В то же время импорт угля из страны-агрессора тоже вызывает вопросы. Напомним, что он был под запретом 4 года до 2019, когда приняли "правку Геруса".

Простой шахт

Шахты простаивают из-за снижения спроса на электроэнергию и уголь. Министерство и так уже остановило блоки государственных АЭС, которые вырабатывают самую дешевую электроэнергию, и к слову, более экологическую, чем ТЭС.

Решение остановить шахты ДТЭК Добропольеуголь приняли в компании ДТЭК. Андрей Герус обвинил в простое ахметовских шахт его же компанию. ДТЭК сам принял решение прекратить экспорт электроэнергии, потому что цены там ниже, чем в Украине. Также компания не работает на экспортном рынке угля. Понятно, что это уменьшило потребности в угле.

В прогнозном балансе за май было заложено: за границу будет экспортировано 385 миллионов киловатт-часов, 90% из которых благодаря компании ДТЭК. Но по факту экспорт составил лишь 0,2 миллиона. Герус уверяет, что именно из-за этого и простаивают шахты.

Правда проста – просто гораздо выгоднее требовать остановки атомных блоков в Украине, чтобы здесь продавать дороже, чем работать в реальной конкуренции на европейских рынках, где конкуренция привела к более низким ценам,

– пишет Герус.

Депутат добавил, что другие компании Ахметова тоже забирают работу у шахтеров: за счет более 1 100 мегаватт мощностей солнечных и ветроэлектростанций, которые работают на самом высоком в Европе "зеленом" тарифе.

Важно Закрытие шахт: в Украине готовят пилотный проект, Германия будет помогать

Реакция Буславец

Глава Минэнергетики Ольга Буславец решила встретиться с ДТЭК Энерго, ДТЭК Добропольеуголь и Центрэнерго, чтобы урегулировать проблемы, о которых говорят шахтеры, в частности простое шахт. Соответствующее сообщение о совещании появилось 6 июля.



Уведомление о совещании / Минэнергетики

В нем Буславец сослалась на устное поручение от президента Зеленского. Задачей отметили обеспечение Центрэнерго отечественным углем, то есть компании ДТЭК, которая контролирует 90% рынка.

В сообщении также говорится о распоряжении правительства от 17 июня "Об обеспечении топливной сбалансированности электроэнергетической отрасли Украины и безопасности поставки электрической энергии". Этим распоряжением тепловые станции обязали использовать только каменный уголь внутренней добычи вместо более дешевого, но импортного газа.

Центрэнерго в орбите Коломойского Центрэнерго – единственная в Украине государственная тепловая станция. Однако по расследованию "Схемы" с 2019 она находится в орбите влияния Коломойского.



В расследовании говорится: "в январе-мае 2020 года "Юнайтед Энерджи" продало "Центрэнерго" минимум 22,6 миллиона кубометров газа на общую сумму более 103 миллионов гривен. Еще 14 миллионов гривен госкомпания заплатила этой частной фирме за заказ (бронирование) мощностей". При этом "Юнайтед Энерджи" поставляла газ "Укрнафты", 42% акций которой принадлежит Коломойскому.

Результаты совещания

После этого совещания приняли решение, сообщает пресс-служба, что Центрэнерго закупит 2,4 миллиона тонн украинского угля – половину из государственных шахт, а половину из частных (ахметовских).

Не первое лоббирование интересов Ахметова

Как только Буславец назначили исполняющей обязанности, она взялась решать проблему перенасыщения рынка электроэнергии. Но почему-то сократила объемы производства самой дешевой атомной энергетики. Еще в апреле приняли решение, что АЭС будут работать на пониженной мощности энергоблоков. Вместо этого, больше электроэнергии будут покупать у частных компаний.

Подробнее Прибыли Ахметову, а убытки – государству: почему останавливают блоки АЭС

ГБР уже начало расследование относительно законности такого решения.

В связи с этим происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, убыткам государственному бюджету Украины и банкротству объекта государственной собственности, который имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства,

– говорится в сообщении ГБР.

Кому выгодна остановка блоков АЭС

Ахметову, который контролирует 90% рынка угля, 70% ТЭС и 25% "зеленой энергетики", и благодаря этому решению увеличил свою долю на украинском рынке.



Генерация электрической энергии в динамике за последние 4 месяца

Атомные электростанции (АЭС): в начале весны производили 10 700 мегаватт-часов, до середины июня снизили генерацию до 7 000 мегаватт-часов.

Тепловая генерация (ТЭС): с 4 500 мегаватт-часов сначала снизили генерацию до 3 000 мегаватт-часов, потом увеличили генерацию до 5 000 мегаватт-часов.

Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ): с 2 200 мегаватт-часов снизили генерацию до 1 000 мегаватт-часов.

"Зеленые" производители (ВИЭ): с менее 1 000 мегаватт-часов увеличили до почти 1 500 мегаватт-часов (отличаются волатильностью/зависимостью от солнца, ветра).

Стоит знать "Зеленая" энергетика в Украине: экологическая потребность или способ нажиться

Что известно о Буславец

Работала в Министерстве энергетики еще с далекого 2005 года вплоть до февраля 2020 года. А уже через месяц после увольнения стала кандидаткой на пост главы Министерства. Было известно, что в Раде не наберется голосов в поддержку ее кандидатуры, поэтому закон обошли, назначив ее исполняющей обязанности. Руководительницей Министерства Буславец назначил Денис Шмыгаль, который ранее был топменеджером в ДТЭК.



Ольга Буславец / reform. energy

Ранее лоббировала запрет на строительство домашних солнечных электростанций. Ольга Буславец заявляла, якобы они "оказывают давление" на качество работы энергосети. Кроме того, она разослала письма в облэнерго, в которых просила подтверждения того, что малые СЭС плохо влияют на работу энергосети.

Активисты утверждают, что она пыталась получить не ответ на вопрос, а те данные, которые оправдают такой запрет. Впоследствии законопроект вместе со скандальной правкой был принят Радой и подписан президентом Петром Порошенко.

Декларация

Вместе с мужем Александром, который владеет корпоративными правами в ООО "КБМ", задекларировала квартиру в Киеве и два жилых дома. В 2019 году на двоих они заработали почти 2 миллиона гривен.