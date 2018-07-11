Протесты "евробляхаров" в центре Киева: эксклюзивный фоторепортаж из-под Кабмина

От утра среды, 11 июля, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали центр Киева.

Под зданием Кабинета министров они устроили "Акцию по защите и доступной растаможки".

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Участники акции заявляют, что она будет бессрочной. Они зажгли несколько дымовых шашек, из-за чего квартал затянуло дымом.

Кроме принятия закона о растаможке авто на иностранных номерах на выгодных условиях, пикетчики требуют отставки премьер-министра Владимира Гройсмана.

На холме перед Кабмином растянули плакат с изображением главы правительства. Участники пикета держат в руках флаги организации "Авто Евро Сила".

Ближе к обеду среды перед зданием Дома Правительства заметили немало правоохранителей.