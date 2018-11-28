19:04
28 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Восстание роботов в России. Google по-российски
      Вєсті Кремля
      00:13, сегодня
      Вести.UA. Фантастические депутаты. Омелян в тренде
      Вєсті.UA
      00:28, сегодня
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Протесты "евробляхеров": какая сумма ежедневных убытков

      248 Читати новину українською
      ГФС назвала сумму ежедневных убытков от протестов "евробляхеров"
      ГФС назвала сумму ежедневных убытков от протестов "евробляхеров" / Фото из открытых источников

      Львовская таможня ГФС подсчитала, что из-за блокирования пунктов пропуска владельцами "евроблях" в среднем за сутки в госбюджет не поступает 30 миллионов гривен.

      Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

      Читайте также: Протесты "евробляхеров": на границе со Словакией движение до сих пор затруднено

      Ранее "евробляхеры" заблокировали многие пункты пропуска на границе с Украиной, поэтому грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов за границу, тоже заблокированы. Поэтому грузы не могут быть доставлены к местам назначения, а таможенное оформление не производится. Соответственно, таможенные платежи в государственный бюджет не поступают.

      Как правило, по понедельникам платежи составляют более 120 миллионов гривен, но на этот раз Львовская таможня ГФС перечислила в госбюджет только 85 миллионов гривен.

      Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизе при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который ввозят с ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.

      На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов.


      Растаможка "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

      Чего требуют "евробляхеры"?С 7 ноября под стенами Верховной Рады проходил протест владельцев автомобилей на иностранной регистрации. "Евробляхеры" требовали от нардепов принять законопроекты, которые снизят акциз на растаможку машин. В первом чтении соответствующие проекты закона были приняты еще в июле. 8 ноября Верховная Рада одобрила второй законопроект, касающийся ввоза в Украину автомобилей на еврономерах. Активисты и владельцы "евроблях" остались недовольны нововведениями. Срок в полгода для растаможивания авто на еврономерах водителей не удовлетворил. Также активисты требуют акцизной ставки не более 40%.

      Что предусматривает закон об автомобилях на иностранной регистрации: смотрите видео

       

      Теги: Новости Украины Авто на еврономерах Деньги Государственная фискальная служба
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Памятка жителям областей, где ввели военное положение
      сегодня , 19:01 Памятка жителям областей, где ввели военное положение
      Олена Булан 129058
      Фильм "Король Данило": исторический ералаш или первый украинский блокбастер?
      сегодня , 18:01 Фильм "Король Данило": исторический ералаш или первый украинский блокбастер?
      Катерина Петренко 119
      Пока никаких действий: как реагируют США на конфликт в Керченском проливе
      сегодня , 16:45 Пока никаких действий: как реагируют США на конфликт в Керченском проливе
      Блог Медіа 1618
      Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      сегодня , 15:05 Чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа на саммите G-20
      Злой Одессит 2739
      Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      сегодня , 13:50 Конфлікт в Азовському морі вигідний Росії, – Frankfurter Allgemeine Zeitung
      Блог Медіа 5712
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Олимпиада: Украинец все-таки принял участие в соревнованиях по парусному спорту
       29 июля 2012 , 19:17 1
      ТОП-новости. Изоляция России в ООН, продажа кусков футбольных ворот, гей-парад в Киеве
       6 июня 2015 , 09:00
      Использование видеорегистраторов хотят сделать обязательным
       27 октября , 12:24
      Роналду роскошным голом издалека принес победу Ювентусу в матче Серии А
       27 октября , 21:29
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук