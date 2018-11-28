Протесты "евробляхеров": какая сумма ежедневных убытков

Львовская таможня ГФС подсчитала, что из-за блокирования пунктов пропуска владельцами "евроблях" в среднем за сутки в госбюджет не поступает 30 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

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Ранее "евробляхеры" заблокировали многие пункты пропуска на границе с Украиной, поэтому грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов за границу, тоже заблокированы. Поэтому грузы не могут быть доставлены к местам назначения, а таможенное оформление не производится. Соответственно, таможенные платежи в государственный бюджет не поступают.

Как правило, по понедельникам платежи составляют более 120 миллионов гривен, но на этот раз Львовская таможня ГФС перечислила в госбюджет только 85 миллионов гривен.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада приняла закон об импорте и акцизе при ввозе в Украину автомобилей на иностранной регистрации. Однако закон не устроил владельцев таких авто и они начали масштабную акцию протеста по всей Украине. Протестующие требовали отменить норму о "возрасте" автомобиля, который ввозят с ЕС. Согласно принятым законам – чем старше авто, тем больше таможенная ставка.



На заседании парламента 21 ноября нардепы попытались отменить скандальный "закон о евробляхах", однако для принятия решения не хватило голосов.



Растаможка "евроблях" по новому закону: как считать акцизный налог

Чего требуют "евробляхеры"?С 7 ноября под стенами Верховной Рады проходил протест владельцев автомобилей на иностранной регистрации. "Евробляхеры" требовали от нардепов принять законопроекты, которые снизят акциз на растаможку машин. В первом чтении соответствующие проекты закона были приняты еще в июле. 8 ноября Верховная Рада одобрила второй законопроект, касающийся ввоза в Украину автомобилей на еврономерах. Активисты и владельцы "евроблях" остались недовольны нововведениями. Срок в полгода для растаможивания авто на еврономерах водителей не удовлетворил. Также активисты требуют акцизной ставки не более 40%.

Что предусматривает закон об автомобилях на иностранной регистрации: смотрите видео