Протесты "евробляхеров": продолжается блокирование дорог, возле границы жгут шины

Возле пункта пропуска через государственную границу в направлении Польши "Краковец" со вчера, 25 ноября, продолжается акция протеста водителей автомобилей на европейских номерах.

Об этом рассказала журналистка в прямом эфире 24 канала.

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По ее словам, водители перекрыли дорогу и не пропускают машины. Они требуют изменения в недавно принятом законе, в частности отклонение залога при пересечении границы. Также среди требований – возвращение нормы о пятидневном бесплатном транзите.

Протестующие пропускают один автобус в час. Люди, а особенно дети, устали и замерзли. Водители же фур и грузовиков, стоящих в километровых пробках уже несколько суток, очень обеспокоены простоем, ведь это для них означает значительные финансовые потери,

– рассказала корреспондент.

И добавила, что акция протеста – бессрочная. Митингующие уверяют, что будут стоять до конца – то есть до того момента, пока их требования не будут выполнены на государственном уровне.

Пункт пропуска "Краковец" заблокирован протестующими

Поэтому у границы продолжают гореть шины.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что на Львовщине "евробляхеры" заблокировали четыре контрольно-пропускных пункта в страны Евросоюза, в частности в Краковце свое недовольство высказывали более 1000 протестующих.