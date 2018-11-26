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      Протесты "евробляхеров": продолжается блокирование дорог, возле границы жгут шины

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      Возле пункта пропуска через государственную границу в направлении Польши "Краковец" со вчера, 25 ноября, продолжается акция протеста водителей автомобилей на европейских номерах.

      Об этом рассказала журналистка в прямом эфире 24 канала.

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      По ее словам, водители перекрыли дорогу и не пропускают машины. Они требуют изменения в недавно принятом законе, в частности отклонение залога при пересечении границы. Также среди требований – возвращение нормы о пятидневном бесплатном транзите.

      Протестующие пропускают один автобус в час. Люди, а особенно дети, устали и замерзли. Водители же фур и грузовиков, стоящих в километровых пробках уже несколько суток, очень обеспокоены простоем, ведь это для них означает значительные финансовые потери,
      – рассказала корреспондент.

      И добавила, что акция протеста – бессрочная. Митингующие уверяют, что будут стоять до конца – то есть до того момента, пока их требования не будут выполнены на государственном уровне.

      Пункт пропуска "Краковец" заблокирован протестующими

      Поэтому у границы продолжают гореть шины.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что на Львовщине "евробляхеры" заблокировали четыре контрольно-пропускных пункта в страны Евросоюза, в частности в Краковце свое недовольство высказывали более 1000 протестующих.

      Теги: Новости Украины протесты Транспорт Новости Львова Авто на еврономерах Авто
      Источник: 24 канал
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