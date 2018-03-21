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Протесты "маршрутчиков" возле Кабмина: есть задержанные в результате столкновений с полицией

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Под Кабмином протестовали
Под Кабмином протестовали "маршрутчики" / Facebook

Днем 21 марта возле здания Кабинета министров в центре Киева произошли столкновения между митингующими и правоохранителями.

Столкновения разгорелись после того, как правоохранители задержали нескольких протестующих. Митингующие, в свою очередь, пытались "отбить" задержанных, в результате чего и началась потасовка.

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В полиции Киева сообщили, что возле Кабмина были задержаны 7 человек.

Семь человек доставлены в территориальное управление полиции,
– цитирует "Интерфакс-Украина" пресс-секретаря полиции Киева Оксана Блищик.

По ее словам, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Известно, что днем в среду примерно 150 человек пришли под здание Кабинета министров и требовали уволить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

У входа в Дом правительства была установлена сцена, с которой по очереди выступали участники акции. Они держали в руках плакаты и транспаранты со словами критики в адрес министра, а по обе стороны улицы Грушевского возле Кабмина было припарковано более 20 маршруток.

Несколько фото протеста "маршрутчиков" сам министр Омелян опубликовал на своей странице в Facebook, ответив на их упреки ироничным комментарием.

Теги: Полиция Новости Киева Новости Украины столкновения Столкновения в Киеве Владимир Омелян Кабинет Министров Украины Транспорт
Источник: 24 Канал
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