Протесты оппозиции в Баку: в городе отключили мобильную связь, десятки человек задержаны
Столицу Азербайджана охватили протесты. Оппозиция вышла на улицы Баку на несогласованный митинг. Протестующие выдвинули ряд требований правительства. Больше о них – читайте дальше.
Как сообщает "Радио.Свобода", полиция в Баку задержала десятки оппозиционных активистов.
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Центр окружили силовики, а некоторые станции метро закрыли. Также сообщают об отключении мобильного интернета в центральной части Баку.
Силовики окружили центр города
Что требуют протестующие:
• освобождение политзаключенных;
• создание условий для демократических выборов;
• отмена лимита на пользование электроэнергией и природным газом;
• восстановление выплаты детских пособий;
• решение карабахской проблемы.