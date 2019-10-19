Протесты оппозиции в Баку: в городе отключили мобильную связь, десятки человек задержаны

Столицу Азербайджана охватили протесты. Оппозиция вышла на улицы Баку на несогласованный митинг. Протестующие выдвинули ряд требований правительства. Больше о них – читайте дальше.

Как сообщает "Радио.Свобода", полиция в Баку задержала десятки оппозиционных активистов. Читайте также: Массовые протесты в Барселоне: безопасно ли выходить на улицы Центр окружили силовики, а некоторые станции метро закрыли. Также сообщают об отключении мобильного интернета в центральной части Баку.

Силовики окружили центр города Что требуют протестующие:



• освобождение политзаключенных;

• создание условий для демократических выборов;

• отмена лимита на пользование электроэнергией и природным газом;

• восстановление выплаты детских пособий;

• решение карабахской проблемы. В столице Азербайджана проходят несогласованные с властями протесты оппозиции. Их участники требуют освобождения политзаключенных, снижения цен на газ и электричество, ввода медицинской страховки.



По официальной информации полиции Баку, задержаны 60 человек pic.twitter.com/qU8NOosyPY — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 19 жовтня 2019 р.