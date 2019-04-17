Протесты против изменения климата в Лондоне: в городе транспортный коллапс, задержаны почти 300
В Лондоне протестуют против изменения климата уже два дня подряд, с 15 апреля. Полиция арестовала по меньшей мере 290 активистов за нарушение общественного порядка.
Протестующие блокировали центральные дороги Лондона и мост Ватерлоо. Из-за этого полмиллиона лондонцев не смогли воспользоваться общественным транспортом, сообщает CBS.
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Правоохранителям пришлось изменить 55 автобусных маршрутов. Некоторые из митингующих пытались приковать себя к грузовикам.
Предыдущую ночь активисты провели в палатках, которые развернули перед зданием парламента.
Волна протестов против изменения климата на протяжении последних месяцев накрыла более 80 городов в 33 странах мира. Демонстранты требуют значительно сократить количество выбросов углекислого газа. В Лондоне обещают протестовать вплоть до 29 апреля.
В Лондоне протестуют против изменения климата
Полиция задержала уже почти 300 человек
Протестующие требуют уменьшить количество выбросов углекислого газа
Они перекривают дороги
А также мост Ватерлоо
Из-за этого водителям сложно двигаться по городу
Правоохранителям пришлось изменить 55 автобусных маршрутов
Видео: протесты против изменений климата в Лондоне