Протесты против изменения климата в Лондоне: в городе транспортный коллапс, задержаны почти 300

В Лондоне протестуют против изменения климата уже два дня подряд, с 15 апреля. Полиция арестовала по меньшей мере 290 активистов за нарушение общественного порядка.

Протестующие блокировали центральные дороги Лондона и мост Ватерлоо. Из-за этого полмиллиона лондонцев не смогли воспользоваться общественным транспортом, сообщает CBS.

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Правоохранителям пришлось изменить 55 автобусных маршрутов. Некоторые из митингующих пытались приковать себя к грузовикам.

Предыдущую ночь активисты провели в палатках, которые развернули перед зданием парламента.

Волна протестов против изменения климата на протяжении последних месяцев накрыла более 80 городов в 33 странах мира. Демонстранты требуют значительно сократить количество выбросов углекислого газа. В Лондоне обещают протестовать вплоть до 29 апреля.



В Лондоне протестуют против изменения климата



Полиция задержала уже почти 300 человек



Протестующие требуют уменьшить количество выбросов углекислого газа



Они перекривают дороги



А также мост Ватерлоо



Из-за этого водителям сложно двигаться по городу



Правоохранителям пришлось изменить 55 автобусных маршрутов

Видео: протесты против изменений климата в Лондоне