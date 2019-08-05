05:53
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Протесты в Гонконге: сотни отмененных рейсов и транспортный коллапс – фото и видео

      288 Читати новину українською
      Протесты в Гонконге угрожают настоящим транспортным коллапсом
      Протесты в Гонконге угрожают настоящим транспортным коллапсом / gettyimages.com

      На улицы Гонконга вышли почти полмиллиона граждан. Причиной таких массовых протестов стали требования о соблюдении властями Китая положений Договора о полуавтономном статусе региона. Протестующие нарушили транспортное сообщение в городе.

      Массовые акции протеста стали настоящей угрозой и могут полностью парализовать Гонконг – один из крупнейших азиатских финансовых центров, пишет издание DW.

      Читайте также: Массовые протесты в Гонконге: участники акции ворвались в здание парламента – фото, видео

      Протестующие блокировали дороги и тоннели, а также нарушили движение метро и автобусов, чтобы заставить правительство выполнить их требования. В международном аэропорту отменено более 200 рейсов различных авиакомпаний. Здесь работает только одна взлетно-посадочная полоса.

      Протесты в Гонконге: смотрите фото

      Участники акции протеста забросали полицейских яйцами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

      Лидер Гонконга Кэрри Лам заявила, что акции протеста приводят к "очень опасной ситуации" и ставят под угрозу его статус города на фоне угроз Пекина отправить войска для подавления демонстраций.

      Что известно о протестах в Гонконге?Они начались в начале июня из-за нового закона, который рассматривал парламент мегаполиса. Говорится о поправке об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. Согласно с ним, подсудимых позволяли бы экстрадировать в Тайвань, Макао, материковый Китай и другие страны.

      Протестующие убеждены, что благодаря этому закону Китай смог бы репрессировать диссидентов, политических активистов и тех, кто бежал в Гонконг. Закон также называют еще одним шагом к потере автономии города.

      самые интересные моменты протестов в гонконге:
       
      •  
      blog_ava
      Задержание экс-президента Кыргызстана Атамбаева: последние события
      сегодня
      843
      Теги: Протесты Китай Протесты в Гонконге
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 5 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      547
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 455
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 890
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      62
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 282
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук