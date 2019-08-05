Протесты в Гонконге: сотни отмененных рейсов и транспортный коллапс – фото и видео
На улицы Гонконга вышли почти полмиллиона граждан. Причиной таких массовых протестов стали требования о соблюдении властями Китая положений Договора о полуавтономном статусе региона. Протестующие нарушили транспортное сообщение в городе.
Массовые акции протеста стали настоящей угрозой и могут полностью парализовать Гонконг – один из крупнейших азиатских финансовых центров, пишет издание DW.
Читайте также: Массовые протесты в Гонконге: участники акции ворвались в здание парламента – фото, видео
Протестующие блокировали дороги и тоннели, а также нарушили движение метро и автобусов, чтобы заставить правительство выполнить их требования. В международном аэропорту отменено более 200 рейсов различных авиакомпаний. Здесь работает только одна взлетно-посадочная полоса.
Протесты в Гонконге: смотрите фото
Участники акции протеста забросали полицейских яйцами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.
Лидер Гонконга Кэрри Лам заявила, что акции протеста приводят к "очень опасной ситуации" и ставят под угрозу его статус города на фоне угроз Пекина отправить войска для подавления демонстраций.
Что известно о протестах в Гонконге?Они начались в начале июня из-за нового закона, который рассматривал парламент мегаполиса. Говорится о поправке об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. Согласно с ним, подсудимых позволяли бы экстрадировать в Тайвань, Макао, материковый Китай и другие страны.
Протестующие убеждены, что благодаря этому закону Китай смог бы репрессировать диссидентов, политических активистов и тех, кто бежал в Гонконг. Закон также называют еще одним шагом к потере автономии города.
-
-
20 окт 2014В Гонконге появился свой "Антимайдан"
-
27 окт 2014Жизнь протестующих в Гонконге (Фото)
-
-