Протесты в Гонконге: сотни отмененных рейсов и транспортный коллапс – фото и видео

На улицы Гонконга вышли почти полмиллиона граждан. Причиной таких массовых протестов стали требования о соблюдении властями Китая положений Договора о полуавтономном статусе региона. Протестующие нарушили транспортное сообщение в городе.

Массовые акции протеста стали настоящей угрозой и могут полностью парализовать Гонконг – один из крупнейших азиатских финансовых центров, пишет издание DW.

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Протестующие блокировали дороги и тоннели, а также нарушили движение метро и автобусов, чтобы заставить правительство выполнить их требования. В международном аэропорту отменено более 200 рейсов различных авиакомпаний. Здесь работает только одна взлетно-посадочная полоса.

Протесты в Гонконге: смотрите фото

Участники акции протеста забросали полицейских яйцами. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

15:32 Police fired tear gas near Tai Po station at Nam Wan road after getting hit with eggs by protesters on the other side of the road in Taipo. #antiELAB pic.twitter.com/2osJzgul8Z — Karen Zhang (@karenised) 5 августа 2019 г.

Лидер Гонконга Кэрри Лам заявила, что акции протеста приводят к "очень опасной ситуации" и ставят под угрозу его статус города на фоне угроз Пекина отправить войска для подавления демонстраций.

Что известно о протестах в Гонконге?Они начались в начале июня из-за нового закона, который рассматривал парламент мегаполиса. Говорится о поправке об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. Согласно с ним, подсудимых позволяли бы экстрадировать в Тайвань, Макао, материковый Китай и другие страны.



Протестующие убеждены, что благодаря этому закону Китай смог бы репрессировать диссидентов, политических активистов и тех, кто бежал в Гонконг. Закон также называют еще одним шагом к потере автономии города.