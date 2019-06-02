Протесты в Харькове: столкновения с полицией и разбитый памятник маршалу Жукову – фото и видео

Активисты снова свалили памятник советскому маршалу Георгию Жукову. Перед этим происходили стычки между полицией и пикетчиками на акции протеста против съезда партии Кернеса и Труханова, который продолжается в Харькове 2 июня.

Телеканал "UA:Харьков" вел прямую трансляцию с места событий, фото и видео протестов, драки с полицией и сноса памятника маршалу Жукову опубликовали пользователи соцсетей.

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На пикете активистов общественных организаций против съезда партии мэров Харькова и Одессы Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова полиция пыталась разогнать протестующих с применением спецсредств.

Смотрите фото и видео событий в Харькове, которые опубликовали свидетели в социальных сетях:

В Харкові сьогодні все як у 2014 - сепарський з'їзд в палаці спорту, на що реагують харків'яне. Пам'ятник Жукову повалений. pic.twitter.com/3cKmBi25wH — Катерина Яресько (@kattyfun1) 2 июня 2019 г.

У Харкові щойно скинули пам'ятник Жукову pic.twitter.com/A8GOYjejWy — StudMedia (@StudMedia) 2 июня 2019 г.

Протесты начались возле Дворца Спорта в Харькове, где должен был проходить съезд партии "Доверяй делам" Кернеса и Труханова. Через некоторое время часть активистов пошла к памятнику Жукову (расположен в нескольких сотнях метров от Дворца Спорта) и взялась его сносить. Правоохранители попытались помешать этому, но безрезультатно.

Почему протестуют в Харькове? По мнению организаторов акции, съезд является "попыткой реванша бывших членов "Партии регионов". "Место для его проведения выбрано не случайно, так как 22 февраля 2014 года именно во Дворце Спорта в Харькове проходил "антимайдановский" съезд депутатов юго-восточных областей и Крыма с участием Кернеса, тогдашнего главы Харьковской ОГА Михаила Добкина, народных депутатов от "Партии регионов" Олега Царева, Вадима Колесниченко, главы "Оплота" Евгения Жилина и других", – пояснили организаторы акции.

Сейчас в полиции сообщили, что правоохранители никого не задерживали и что есть один пострадавший – участник съезда, которого якобы ударили.