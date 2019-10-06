Протесты в Киеве: на Майдан вышли 10 тысяч человек

Протесты из-за формулы Штайнмайера 6 октября состоялись более чем в 30 городах Украины. В Киеве на Майдан Независимости вышли более 10 тысяч человек.

За порядком на вече следили правоохранители, об этом прессслужба МВД Украины сообщила на своей твиттер-странице.

Обо всем: "Остановим капитуляцию": в городах Украины проходят вече против формулы Штайнмайера

Нарушений во время акции не зафиксировали. Участники вече "Остановим капитуляцию" после Майдана впоследствии пошли к зданию Офиса Президента, Верховной Рады и Кабмина.

На службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащих НГУ. Сейчас на Майдане Независимости находится около 10 тысяч человек,

– говорится в сообщении.

Правоохоронці стежать за порядком під час заходів на Майдані Незалежності



На службу заступили 300 поліцейських, у тому числі співробітники поліції діалогу, та військовослужбовців НГУ.



Наразі на Майдані Незалежності перебуває близько 10 тисяч осіб. Порушень не зафіксовано. pic.twitter.com/wJmecipF3a — МВС України (@MVS_UA) October 6, 2019

Вече прошли и в других городах Украины – в частности, во Львове, Харькове, Тернополе, Запорожье, Херсоне, Ивано-Франковске, Днепре, Черновцах, Виннице и ряде других.

Когда еще состоялись акции "Нет капитуляции"?

В среду, 2 октября украинцы вышли с протестами на Майдане Независимости в Киеве, в центре Львова, Харькова и в других городах. Участники протестов тогда также выступали против согласования Украиной текста формулы Штайнмайера и назвали это "капитуляцией перед Россией".

Формула Штайнмайера: что надо знать

Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.

Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.

Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

Президент Владимир Зеленский отмечает – это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска".

Глава государства также отметил, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

Отметим, точной даты саммита в нормандском формате нет. Предварительно он должен был состояться в сентябре, но тогда все сорвала российская сторона.

Отметим, точной даты саммита в нормандском формате нет. Предварительно он должен был состояться в сентябре, но тогда все сорвала российская сторона.