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      Протесты в Киеве: на Майдан вышли 10 тысяч человек

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      На вече на Майдан вышли 10 тысяч человек, нарушений не было, – МВД
      На вече на Майдан вышли 10 тысяч человек, нарушений не было, – МВД / 24 канал

      Протесты из-за формулы Штайнмайера 6 октября состоялись более чем в 30 городах Украины. В Киеве на Майдан Независимости вышли более 10 тысяч человек.

      За порядком на вече следили правоохранители, об этом прессслужба МВД Украины сообщила на своей твиттер-странице.

      Обо всем: "Остановим капитуляцию": в городах Украины проходят вече против формулы Штайнмайера

      Нарушений во время акции не зафиксировали. Участники вече "Остановим капитуляцию" после Майдана впоследствии пошли к зданию Офиса Президента, Верховной Рады и Кабмина.

      На службу заступили 300 полицейских, в том числе сотрудники полиции диалога, и военнослужащих НГУ. Сейчас на Майдане Независимости находится около 10 тысяч человек,
      – говорится в сообщении.

      Вече прошли и в других городах Украины – в частности, во Львове, Харькове, Тернополе, Запорожье, Херсоне, Ивано-Франковске, Днепре, Черновцах, Виннице и ряде других.

      Когда еще состоялись акции "Нет капитуляции"?

      В среду, 2 октября украинцы вышли с протестами на Майдане Независимости в Киеве, в центре Львова, Харькова и в других городах. Участники протестов тогда также выступали против согласования Украиной текста формулы Штайнмайера и назвали это "капитуляцией перед Россией".

      Формула Штайнмайера: что надо знать

      • Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ранее согласовали советники глав государств нормандского формата.
      • Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.
      • Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.
      • Президент Владимир Зеленский отмечает – это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска".
      • Глава государства также отметил, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.
      • Отметим, точной даты саммита в нормандском формате нет. Предварительно он должен был состояться в сентябре, но тогда все сорвала российская сторона.

      Отметим, точной даты саммита в нормандском формате нет. Предварительно он должен был состояться в сентябре, но тогда все сорвала российская сторона.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Протесты Новости Киева Формула Штайнмайера Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел
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