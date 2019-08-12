00:28
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 августа
      Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко
      Вєсті.UA
      19:59, 12 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Протесты в Москве и поездка Путина в Крым: какую цель преследует президент РФ?

      367 Читати новину українською
      Путин поехал в Крым тогда, когда в Москве продолжались массовые протесты против него
      Путин поехал в Крым тогда, когда в Москве продолжались массовые протесты против него / gettyimages.com

      Протесты в Москве больше похожи на марши либералов. А Путин, который в это время уехал в Крым, показывает Западу, что у него все под контролем. Не стоит возлагать на эти марши какие-то надежды.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

      Читайте также: Флаги Украины заметили на акциях протеста в Москве: это могла быть провокация – фото, видео

      Политолог отмечает: если события последнего месяца в Москве ретранслировать на всю Россию, то это имеет слабый отголосок. Даже в Санкт-Петербурге на улицу вышли около 200 человек. В других городах – одиночные пикеты. Поэтому можно говорить, что есть тенденции к распространению оппозиционного движения, но не в этом случае.

      На последнюю акцию вышло до 60 тысяч человек. А население Москвы – более десяти миллионов. В сравнении с Киевом, это, как у нас получилось 2-3 тысячи. И в этот раз задержали не так много участников акции – около двухсот. Путин, полетев в это время в Крым, показал, что все под контролем,
      – подчеркнул Валерий Клочок.

      Где находился Путин во время протестов 11 августа?
      Президент России Владимир Путин уехал в оккупированный Крым. В Севастополе глава Кремля принял участие в байк-шоу "Тень Вавилона", которое организовали прихвостни Кремля из клуба "Ночные волки". Украинское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что эта поездка, как и все предыдущие, которые осуществили российские чиновники, – грубое нарушение со стороны российской стороны государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

      По мнению эксперта, российские оппозиционеры-либералы – Ходорковский, Навальный – заинтересованы в подогревании этого протестного процесса. Но, как надолго им хватит бензина? Сейчас они выплеснули эмоции, и хорошо. Конечно, замечает Клочок, возрастная категория участников митинга свидетельствует, что формируется молодежное оппозиционное либеральное движение. Но исключительно в Москве. Майданов, которые бы привели к смене власти, не будет.

      Читайте также: Взрыв и утечка радиации на полигоне под Архангельском: что известно на данный момент – фото, видео

      По его словам, не исключено, что это определенная подготовка оппозиции к парламентским выборам 2021 года. Возможно, либералы смогут себе отвоевать какой-то электорат. Хотя на выборах 2016 года "Единая Россия" Путина смела все политические силы. Поэтому в ближайшее время система власти в России не изменится. Основная масса россиян нормально себя чувствует при этой власти.

      Не надо возлагать на российских либералов наших украинских проблем с Россией. С другой стороны, хотя бы частичная смена формата российской власти менять наши базовые позиции в переговорах по разрешению вооруженного конфликта на Донбассе,
      – считает Валерий Клочок.

      Что известно о протестах в Москве?

      • В Москве прошли акции протеста за честные выборы 14, 20, 27 июля, 3 и 11 августа. 27 июля правоохранители задержали 1127 человек. 3 августа российские оппозиционеры и неравнодушные жители Москвы вышли на очередной протест. На этот раз задержали 1001 человека, среди них – 50 несовершеннолетних. 11 августа задержали более 200 человек.

      • Почему россияне протестуют? Митингующие собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу. Оппозиционеры утверждают, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты. Однако избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции по разным надуманным причинам. Выборы состоятся 8 сентября.

      blog_ava
      Как отличить боль в почках от боли в позвоночнике: советы врача
      12 августа
      13437
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Владимир Путин Протесты в Москве
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 12 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      12 августа , 23:01 Як працює виборча система з відкритими списками: найцікавіше із законодавства
      Андрій Андрушків 17
      Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      12 августа , 22:30 Спецмита на пальне з РФ: чому в Медведчука почалися проблеми
      Дмитро Гнап 230
      Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      2 августа , 10:00 Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      3655
      Главные новости 12 августа: допрос Порошенко в ГБР и поездка Зеленского в Житомирскую область
      12 августа , 22:27 Главные новости 12 августа: допрос Порошенко в ГБР и поездка Зеленского в Житомирскую область
      444
      В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      12 августа , 22:00 В Украину за биометрическим паспортом и добровольно-принудительно в "Юнармию": новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 669
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук