Протесты в Москве и поездка Путина в Крым: какую цель преследует президент РФ?

Протесты в Москве больше похожи на марши либералов. А Путин, который в это время уехал в Крым, показывает Западу, что у него все под контролем. Не стоит возлагать на эти марши какие-то надежды.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок.

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Политолог отмечает: если события последнего месяца в Москве ретранслировать на всю Россию, то это имеет слабый отголосок. Даже в Санкт-Петербурге на улицу вышли около 200 человек. В других городах – одиночные пикеты. Поэтому можно говорить, что есть тенденции к распространению оппозиционного движения, но не в этом случае.

На последнюю акцию вышло до 60 тысяч человек. А население Москвы – более десяти миллионов. В сравнении с Киевом, это, как у нас получилось 2-3 тысячи. И в этот раз задержали не так много участников акции – около двухсот. Путин, полетев в это время в Крым, показал, что все под контролем,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Где находился Путин во время протестов 11 августа?

Президент России Владимир Путин уехал в оккупированный Крым. В Севастополе глава Кремля принял участие в байк-шоу "Тень Вавилона", которое организовали прихвостни Кремля из клуба "Ночные волки". Украинское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что эта поездка, как и все предыдущие, которые осуществили российские чиновники, – грубое нарушение со стороны российской стороны государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

По мнению эксперта, российские оппозиционеры-либералы – Ходорковский, Навальный – заинтересованы в подогревании этого протестного процесса. Но, как надолго им хватит бензина? Сейчас они выплеснули эмоции, и хорошо. Конечно, замечает Клочок, возрастная категория участников митинга свидетельствует, что формируется молодежное оппозиционное либеральное движение. Но исключительно в Москве. Майданов, которые бы привели к смене власти, не будет.

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По его словам, не исключено, что это определенная подготовка оппозиции к парламентским выборам 2021 года. Возможно, либералы смогут себе отвоевать какой-то электорат. Хотя на выборах 2016 года "Единая Россия" Путина смела все политические силы. Поэтому в ближайшее время система власти в России не изменится. Основная масса россиян нормально себя чувствует при этой власти.

Не надо возлагать на российских либералов наших украинских проблем с Россией. С другой стороны, хотя бы частичная смена формата российской власти менять наши базовые позиции в переговорах по разрешению вооруженного конфликта на Донбассе,

– считает Валерий Клочок.

Что известно о протестах в Москве?

• В Москве прошли акции протеста за честные выборы 14, 20, 27 июля, 3 и 11 августа. 27 июля правоохранители задержали 1127 человек. 3 августа российские оппозиционеры и неравнодушные жители Москвы вышли на очередной протест. На этот раз задержали 1001 человека, среди них – 50 несовершеннолетних. 11 августа задержали более 200 человек.

• Почему россияне протестуют? Митингующие собрались в поддержку кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу. Оппозиционеры утверждают, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты. Однако избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции по разным надуманным причинам. Выборы состоятся 8 сентября.