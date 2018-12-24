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      Протесты во Франции: Митингующие напали на 3 полицейских, один из них достал оружие – видео

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      Во Франции митингующие напали на 3 полицейских, один из них достал оружие
      Во Франции митингующие напали на 3 полицейских, один из них достал оружие / Фото из открытых источников

      В Париже во время протестов "желтых жилетов" участники акции напали на трех полицейских-мотоциклистов. Один из них достал огнестрельное оружие, чтобы отпугнуть толпу.

      Видео инцидента распространили в соцсетях.

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      В субботу, 22 декабря, шестая волна протестов "желтых жилетов", которые требуют отставки правительства и снижения налогов, переросла в столкновения с полицией в Париже. Известно, что на Елисейских полях трое полицейских вынуждены были убегать от митингующих, которые бросали в них брусчатку и другие предметы.

      Более того, на видео можно увидеть, как один из полицейских ненадолго достал свой пистолет и направил его на участников акции "желтых жилетов". После этого коп поехал на мотоцикле, а двое его коллег поехали на другом. Третий мотоцикл остался на земле.

      Позже на место инцидента прибыли дополнительные силы полиции, которые оттеснили протестующих. Тогда полицейский вернулся, чтобы забрать свой мотоцикл.

      Известно, что власть оправдывает действия офицера и заявляет, что он правильно действовал.

      Это позволило получить минуту паузы, которая позволила моим коллегам безопасно покинуть место происшествия. Это тактика сдерживания,
      – прокомментировал Рокко Контенто с французского полицейского союза Unite FGP.

      Однако Контенто назвал этот шаг исключительным, он сказал, что полицейскому разрешено достать оружие, если ему угрожают физически. К слову, правительство Франции предложило выдать премию размером в 300 евро полицейским, участвующим в сдерживании протестов "желтых жилетов".

      Все же участники акций заявляют о непропорциональных действиях полиции, включая многочисленные избиения, которые также зафиксированы на видео. В результате столкновений пострадали сотни людей, в основном протестующие, а также сотрудники полиции и журналисты.

      Смотрите видео инцидента между полицейскими и протестующими во Франции.

      Напомним, что во Франции происходят протесты "желтых жилетов". В частности, 8 декабря в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Чтобы отгородиться от полицейских, протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
      Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      Теги: Новости политики Горючее Новости Франции Полиция Протесты Протесты "желтых жилетов"
      Источник: 24 Канал
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