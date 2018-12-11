Протесты во Франции не только не прекратились, но и обещают стать более активными, – Яковина
Весь мир очень внимательно наблюдает за тем, что происходит во Франции. Можно проследить следующую закономерность: каждые выходные люди со всех уголков страны съезжаются в большие города, чтобы выразить свое недовольство.
Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.
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Он сказал, что манифестации должны постепенно затихать, ведь правительство выполнило главное требование протестующих и отказалось от повышения топливного налога. Кроме того, власти укрепили полицию, дали ей новых людей и технику, а значит – получила возможность действовать более решительно.
Однако агрессивные действия полицейских только усилили сопротивление. Всю Францию подняли на дыбы кадры, где полицейские поставили на колени полторы сотни учеников одного из местных лицеев. Для свободолюбивых французов это прямое оскорбление, настоящий призыв выходить на борьбу против антидемократического режима,
– добавил Иван.
Журналист отметил, что после такого протесты не только не прекратились, но и обещают стать более активными. Однако не очень понятно, чего требуют протестующие. Лидеров здесь нет, соответственно, единого списка требований тоже. Каждая группа протестующих и даже отдельный человек свободен отстаивать какие-то собственные интересы.
Протесты "желтых жилетов" во Франции
"Власть оказалась в крайне сложной ситуации. Непонятно, с кем здесь можно договориться, с кем найти компромисс, кого запугать, кого (может быть) посадить или купить", – отметил автор.
Обозреватели ведущих мировых газет и телеканалов сейчас ломают головы: "Что это за движение такое? Чего они хотят? Что вообще происходит?". Ответы очень разные. Там и глупость Макрона вспоминают, и миграционный кризис, и "руку Москвы", конечно. Но, как мне кажется, здесь несколько иное,
– сказал Яковина.
По его мнению, рецепт восстановления и поддержания справедливости в обществе существует и всем хорошо известен. Это налоги. Чтобы новые богатства не скапливались у одной, маленькой группы людей, они должны платить больше, чем все остальные.
В нормальном государстве эти налоги идут на благо всех людей: на медицину, образование, безопасность, пособия больным, пенсии старикам, на строительство дорог и мостов. Но что делает Эммануэль Макрон, когда приходит к власти? Он отменяет налоги на богатство,
– заметил журналист.
Он добавил, что это и не удивительно, ведь Макрон сам миллионер, и к власти он пришел в результате поддержки крупного бизнеса. Не будет же он сам себя и своих друзей миллионеров и миллиардеров наказывать.
Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 10 декабря 2018