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      Протесты во Франции не только не прекратились, но и обещают стать более активными, – Яковина

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      Акции протестов "желтых жилетов" во Франции
      Акции протестов "желтых жилетов" во Франции / Фото из свободных источников

      Весь мир очень внимательно наблюдает за тем, что происходит во Франции. Можно проследить следующую закономерность: каждые выходные люди со всех уголков страны съезжаются в большие города, чтобы выразить свое недовольство.

      Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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      Он сказал, что манифестации должны постепенно затихать, ведь правительство выполнило главное требование протестующих и отказалось от повышения топливного налога. Кроме того, власти укрепили полицию, дали ей новых людей и технику, а значит – получила возможность действовать более решительно.

      Однако агрессивные действия полицейских только усилили сопротивление. Всю Францию ​​подняли на дыбы кадры, где полицейские поставили на колени полторы сотни учеников одного из местных лицеев. Для свободолюбивых французов это прямое оскорбление, настоящий призыв выходить на борьбу против антидемократического режима,
      – добавил Иван.

      Журналист отметил, что после такого протесты не только не прекратились, но и обещают стать более активными. Однако не очень понятно, чего требуют протестующие. Лидеров здесь нет, соответственно, единого списка требований тоже. Каждая группа протестующих и даже отдельный человек свободен отстаивать какие-то собственные интересы.

      Протести
      Протесты "желтых жилетов" во Франции

      "Власть оказалась в крайне сложной ситуации. Непонятно, с кем здесь можно договориться, с кем найти компромисс, кого запугать, кого (может быть) посадить или купить", – отметил автор.

      Обозреватели ведущих мировых газет и телеканалов сейчас ломают головы: "Что это за движение такое? Чего они хотят? Что вообще происходит?". Ответы очень разные. Там и глупость Макрона вспоминают, и миграционный кризис, и "руку Москвы", конечно. Но, как мне кажется, здесь несколько иное,
      – сказал Яковина.

      По его мнению, рецепт восстановления и поддержания справедливости в обществе существует и всем хорошо известен. Это налоги. Чтобы новые богатства не скапливались у одной, маленькой группы людей, они должны платить больше, чем все остальные.

      В нормальном государстве эти налоги идут на благо всех людей: на медицину, образование, безопасность, пособия больным, пенсии старикам, на строительство дорог и мостов. Но что делает Эммануэль Макрон, когда приходит к власти? Он отменяет налоги на богатство,
      – заметил журналист.

      Он добавил, что это и не удивительно, ведь Макрон сам миллионер, и к власти он пришел в результате поддержки крупного бизнеса. Не будет же он сам себя и своих друзей миллионеров и миллиардеров наказывать.

      Видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 10 декабря 2018

       

      Автор: Иван Яковина
      Теги: Новости Франции Протесты во Франции Видеоблоги протесты Эммануэль Макрон
      Источник: 24 канал
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