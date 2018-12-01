Протесты во Франции: в Париже произошли стычки, полиция применила водометы и слезоточивый газ
В Париже произошли столкновения между участниками акции протеста против повышения цен на топливо и полицией. В результате уже задержаны 39 человек.
Об этом сообщает Le Figaro.
Читайте также: Макрон осудил французских митингующих
Между протестующими, которых в СМИ называют "желтые жилеты", и полицией произошли серьезные столкновения на Елисейских полях. Глава МВД Франции Кристоф Кастаньо сообщил, что были задержаны 39 человек.
200 мирных демонстрантов на Елисейских полях, 1500 нарушителей за пределами периметра прибегают к столкновениям. Наша полиция уже присутствует и отражает нападения: уже 39 арестов,
– добавил министр.
Более того, французские СМИ сообщают о применении водометов и слезоточивого газа против митингующих.
Участники акции "желтые жилеты" постят фото в Twitter с места столкновений в Париже.
Автомобильное движение на Елисейских полях сегодня полностью перекрыто. Известно, что в Париже мобилизовали около 5 тысяч полицейских.
Напомним, что в масштабных акциях протеста во Франции против повышения цен на топливо на выходных приняли участие почти 300 тысяч человек, которые парализовали трафик вокруг более 2 тысяч стратегических объектов. Число пострадавших значительно возросло, а правительство до сих пор не идет на уступки.
Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.
ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
-
25 нояб 2018Макрона осудил французских забастовщиков
-
-
-
-
-