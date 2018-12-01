14:48
1 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Школа военных священников. Вездесущий "русский мир"
      Вєсті Кремля
      22:02, 30 ноября
      Вести.UA. Пятая колонна на флаге США. Теория Тигипко
      Вєсті.UA
      21:04, 30 ноября
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Протесты во Франции: в Париже произошли стычки, полиция применила водометы и слезоточивый газ

      93 Читати новину українською
      В Париже произошли столкновения
      В Париже произошли столкновения / Фото из открытых источников

      В Париже произошли столкновения между участниками акции протеста против повышения цен на топливо и полицией. В результате уже задержаны 39 человек.

      Об этом сообщает Le Figaro.

      Читайте также: Макрон осудил французских митингующих

      Между протестующими, которых в СМИ называют "желтые жилеты", и полицией произошли серьезные столкновения на Елисейских полях. Глава МВД Франции Кристоф Кастаньо сообщил, что были задержаны 39 человек.

      200 мирных демонстрантов на Елисейских полях, 1500 нарушителей за пределами периметра прибегают к столкновениям. Наша полиция уже присутствует и отражает нападения: уже 39 арестов,
      – добавил министр.

      Более того, французские СМИ сообщают о применении водометов и слезоточивого газа против митингующих.

      Участники акции "желтые жилеты" постят фото в Twitter с места столкновений в Париже.

       

      Автомобильное движение на Елисейских полях сегодня полностью перекрыто. Известно, что в Париже мобилизовали около 5 тысяч полицейских.

      Напомним, что в масштабных акциях протеста во Франции против повышения цен на топливо на выходных приняли участие почти 300 тысяч человек, которые парализовали трафик вокруг более 2 тысяч стратегических объектов. Число пострадавших значительно возросло, а правительство до сих пор не идет на уступки.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
      Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

      ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

      •  
      Теги: Новости Франции Полиция столкновения Горючее протесты Протесты во Франции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Гвоздик – Стивенсон: анонс Чемпионского поединка
      сегодня , 14:31 Гвоздик – Стивенсон: анонс Чемпионского поединка
      Ігор Саджениця 21
      Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      сегодня , 13:00 Необхідно об’єднати всіх ветеранів, аби політики не використовували їх для прикриття, – Фріз
      Віталій Дейнега 48
      Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      сегодня , 12:00 Пороми на Дністрі: міжнародний, унікальний, реакційний – на всі смаки
      Ukrainer 592
      История беженки из Луганска: сейчас дом в Киеве, а завтра?
      сегодня , 08:55 История беженки из Луганска: сейчас дом в Киеве, а завтра?
      Ольга Черненко 1828
      "Смерть работает на любовь": как делали и когда покажут фильм о путешествиях режиссера Кантера
      30 ноября , 22:01 "Смерть работает на любовь": как делали и когда покажут фильм о путешествиях режиссера Кантера
      Катерина Петренко 53
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В торговом центре в Кемерово снова вспыхнул пожар
       26 марта , 12:03
      В Белом доме сообщили о максимальной изоляции России в новейшей истории
       28 июня 2016 , 01:40 6
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук