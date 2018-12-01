Протесты во Франции: в Париже произошли стычки, полиция применила водометы и слезоточивый газ

В Париже произошли столкновения между участниками акции протеста против повышения цен на топливо и полицией. В результате уже задержаны 39 человек.

Об этом сообщает Le Figaro.

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Между протестующими, которых в СМИ называют "желтые жилеты", и полицией произошли серьезные столкновения на Елисейских полях. Глава МВД Франции Кристоф Кастаньо сообщил, что были задержаны 39 человек.

200 мирных демонстрантов на Елисейских полях, 1500 нарушителей за пределами периметра прибегают к столкновениям. Наша полиция уже присутствует и отражает нападения: уже 39 арестов,

– добавил министр.

« Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Macron démission » clament les gilets jaunes derrière la banderole... #giletsjaunes pic.twitter.com/3jB9aAJD66 — Leclair Agnès (@AgnesLeclair) December 1, 2018

Более того, французские СМИ сообщают о применении водометов и слезоточивого газа против митингующих.

Участники акции "желтые жилеты" постят фото в Twitter с места столкновений в Париже.

J'ai été blessé par un tir de la police pic.twitter.com/0xhwilXc1c — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) December 1, 2018

Автомобильное движение на Елисейских полях сегодня полностью перекрыто. Известно, что в Париже мобилизовали около 5 тысяч полицейских.

Напомним, что в масштабных акциях протеста во Франции против повышения цен на топливо на выходных приняли участие почти 300 тысяч человек, которые парализовали трафик вокруг более 2 тысяч стратегических объектов. Число пострадавших значительно возросло, а правительство до сих пор не идет на уступки.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?

Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ВО ФРАНЦИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ