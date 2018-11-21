Протесты возле Дома профсоюзов: активистов избили, среди пострадавших – брат Найема

В среду вечером, 21 ноября, в Киеве правоохранители избили и задержали активистов, которые протестовали против открытия фастфуда в Доме профсоюзов, который стал частью истории Революции Достоинства.

Об этом в Facebook сообщил лидер организации С14 " Евгений Карась.

24 канал сообщал, что в Киеве в сгоревшем во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Доме профсоюзов открыли ресторан быстрого питания сети KFC. Это событие разозлило украинцев, поэтому они устроили в столице акцию протеста. В частности, активисты раскрасили витрины заведения.

"Активистов избили и увезли на РУВД. Годовщина Революции. Протестовали против кабака в восстановленных профсоюзах. Кто может, подтягивайтесь на поддержку. Герцена, 9", – написал активист.

Активист С14 Евгений Мазур уточнил, в какой райотдел полиции были доставлены 6 членов организации.

Сообщение Сергея Мазура

В то же время народный депутат Украины Игорь Луценко сообщил в Facebook, что один из полицейских брызнул газовым баллончиком в лицо адвокату Маси Найему, который является родным братом нардепа Мустафы Найема.

Только что был свидетелем, как полицейский на Майдане дважды брызнул в лицо адвокату Маси Найему, причем Маси ничего не делал, чтобы применение спецсредств было оправдано. Подзащитных его тем временем повезли на Герцена, 9. История началась, когда группа молодежи с С14 расписала KFC в Доме профсоюзов надписями о погибших там,

– написал Луценко.

Маси Найем подтвердил, что правоохранители применили к нему газовый баллончик. В результате адвокат получил ожог глаз и лица.

"Только что, во время осуществления адвокатской деятельности и защиты своего клиента на Майдане Независимости, в отношении меня было применено спецсредство (газовый баллончик) сотрудниками полиции (патрульной): Удодов Александр Сергеевич, номер жетона 0132928; Бояр Сергей Сергеевич, номер жетона 0053541; Ошомок Александр Валерьевич, номер жетона 0133017. Ожог глаз и лица. Завтра напишу соответствующее заявление", – написал юрист в Facebook.

Что известно о событиях в Доме профсоюзов во время Евромайдана?

В здании были расположены Федерация профессиональных союзов Украины, штаб Майдана (во время Оранжевой революции) и Штаб национального сопротивления (во время Евромайдана). Дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года. Активисты обвиняют в поджоге здания правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". По данным чрезвычайников, после пожара удалось спасти 41 человека, 1 человек погиб. По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийств на Майдане, штурм Дома профсоюзов осуществлялся по указанию бывшего председателя СБУ Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого, руководителя центра спецопераций "Альфа" Олега Присяжного и руководителя Антитеррористического центра СБУ Андрея Меркулова.