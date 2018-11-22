Протесты возле Дома профсоюзов: несколько активистов С14 задержали, но впоследствии отпустили

В результате столкновений под Домом профсоюзов в Киеве правоохранители задержали нескольких активистов С14. Позже их отпустили.

Об этом сообщил лидер С14 Евгений Карась на своей странице в Facebook.

Читайте также: Протесты возле Дома профсоюзов: активистов избили, среди пострадавших – брат Найема

24 канал сообщал, что в Киеве в сгоревшем во время Революции Достоинства Доме профсоюзов открыли ресторан быстрого питания сети KFC. Это событие разозлила украинский, поэтому они устроили в столице акцию протеста. В частности, активисты раскрасили витрины заведения.

Среди протестующих были представители праворадикальной организации С14, которые вступили в столкновения с правоохранителями. Последние во время толкотни применили газовые баллончики.

Несколько активистов С14 задержали сотрудники полиции.

Евгений Карась также опубликовал видео, на котором зафиксировано конфликт между правоохранителями и представителями С14.

Народный депутат Андрей Ильенко подтвердил факт задержания 6 активистов С14, а также отметил, что всех отпустили.

На официальной странице С14 в Facebook также подтвердили эту информацию.

Что известно о событиях в Доме профсоюзов во времяЕвромайдана?

В здании были расположены Федерация профессиональных союзов Украины, штаб Майдана (во время Оранжевой революции) и Штаб национального сопротивления (во время Евромайдана). Дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года. Активисты обвиняют в поджоге здания правоохранителей, а силовики переложили ответственность на "Правый сектор". По данным чрезвычайников, после пожара удалось спасти 41 человека, 1 человек погиб. По данным временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию убийств на Майдане, штурм Дома профсоюзов осуществлялся по указанию бывшего председателя СБУ Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого, руководителя центра спецопераций "Альфа" Олега Присяжного и руководителя Антитеррористического центра СБУ Андрея Меркулова.