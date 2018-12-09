Протесты "желтых жилетов" во Франции: около двух тысяч человек задержали, тысяча – за решеткой
В результате массовых протестов "желтых жилетов" в Париже уже задержали 1723 демонстрантов, из них 1220 – арестовали.
Об этом сообщает AFP.
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Речь идет о задержанных во время акции, которая стартовала 8 декабря. По информации главы МВД Франции Кристофа Кастанера, на нее пришли 125 тысяч митингующих.
Сейчас известно о 55 пострадавших в столкновениях, среди них – трое полицейских.
Напомним, 8 декабря в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры.Также на улицах города появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Чтобы отгородиться от полицейских, протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья. Кроме того, во время демонстрации "желтых жилетов" двое пособников российских оккупантов на Донбассе Фабрис Сорлин и Ксавье Моро развернули "флаг" псевдореспублики "ДНР". Оба француза внесены в базу "Миротворца".
Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?
Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возник в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.