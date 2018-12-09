Протесты "желтых жилетов" во Франции: около двух тысяч человек задержали, тысяча – за решеткой

В результате массовых протестов "желтых жилетов" в Париже уже задержали 1723 демонстрантов, из них 1220 – арестовали.

Об этом сообщает AFP.

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Речь идет о задержанных во время акции, которая стартовала 8 декабря. По информации главы МВД Франции Кристофа Кастанера, на нее пришли 125 тысяч митингующих.

VIDEO: Firefighters try to extinguish scooters and cars that were set on fire near the Champs Elysees in Paris, as the French capital was hit by violence in the latest "Yellow Vest" protests against President Emmanuel Macron pic.twitter.com/mrvv5nmARY — AFP news agency (@AFP) 9 грудня 2018 р.

Сейчас известно о 55 пострадавших в столкновениях, среди них – трое полицейских.

A total of 1,723 people are arrested across France with 1,220 ordered held in custody, during the latest round of "yellow vest" protests, the interior ministry says https://t.co/nNW00MdHIP pic.twitter.com/LraNYzRH6g — AFP news agency (@AFP) 9 грудня 2018 р.

Напомним, 8 декабря в Париже полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры.Также на улицах города появились первые баррикады, весь город затянуло едким черным дымом. Чтобы отгородиться от полицейских, протестующие используют мусорные баки, бетонные плиты и даже деревья. Кроме того, во время демонстрации "желтых жилетов" двое пособников российских оккупантов на Донбассе Фабрис Сорлин и Ксавье Моро развернули "флаг" псевдореспублики "ДНР". Оба француза внесены в базу "Миротворца".

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?

Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", что подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возник в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.