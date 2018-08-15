Протесты в Румынии – пример того, "как делать нельзя"

Затянувшиеся с 9 августа протесты в Румынии являются яркой демонстрацией того, "как делать нельзя", что дает не лучшую характеристику профессионализму правительства этой страны. Но, обо всем по порядку.

Итак, без малого уже как неделю на улицы городов Румынии выходят тысячи людей, протестуя против внесения изменений в уголовный кодекс страны, заключающиеся в смягчении ответственности за должностные преступления.

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Так же народ не устроило решение Конституционного суда относительно увольнения прокурора антикоррупционного директората Лауры Кодруци Ковеши, олицетворяющей в Румынии движение борьбы с коррупцией. Инициатором всех этих решений была Социал-демократическая партия, представляющая сейчас нынешнее парламентское большинство.

Протесты охватили такие города как Констанца, Клуж-Напока, Яссы, Сибиу и др. Но самые жаркое противостояние происходило на улицах Бухареста, на которые вышло около 50 тысяч человек, вступивших в противостояние с полицией. Количество пострадавших в ходе столкновений превысило 430 человек, около 45 потребовалась госпитализация.

Собственно, происходящее сейчас в Румынии – это тот пример, когда в политике применяются радикальные и неуместные методы насаждения своей воли народу. Социал-демократы, представляющие собой пережиток режимного прошлого, почувствовали излишнюю свободу действий и сыграли на пользу президенту Румынии Клаусу Йоганнесу, который не только им оппонирует, но и является одним из организаторов протестов. Кроме того, у нынешнего президента Румынии подходит к концу срок полномочий и на носу выборы. Как вы понимаете, лучшей предвыборной агитации, в антураже "президент с народом" быть не может.

С другой стороны, социал-демократы подкупают своих избирателей за счет популистской социальной политики. Хотя партнеры Румынии отдают предпочтение громким лозунгам борьбы с коррупцией, а потому, нынешняя оппозиция пользуется большей поддержкой у коллег по еврозоне.

Откровенно говоря, я бы с открытой душой поддержал протестующих в Бухаресте на площади Победы, если бы не элементы пазла перечисленные выше. Выход тысяч людей на улицы, пускай и ставший следствием сомнительных манипуляций с законом действующего правительства, тем не менее, является организованной акцией. Организованной в первую очередь оппозицией. А любая организованная политическая акция не может быть проявлением недовольства народа, зачастую несущего спонтанный характер, без лидеров и высоких персон во главе колонны. А потому, выражать поддержку предвыборной агитации – опрометчиво. Если президент Румынии не может отстаивать права граждан, используя свои полномочия, либо же в суде, борясь с социал-демократами иным способом кроме как вызовом людей на улицы, то может его компетентность также носит дискуссионный характер?

И опыт Румынии, где имеется давняя политическая традиция борьбы с диктаторами, коррупцией и непопулярными решениями властей, обязательно должен быть учтен как властью, так и различными другими политическими течениями в Одессе и по всей Украине. Тем более, что румынский опыт зачастую весьма нагляден – что видно по судьбе Николае Чаушеску.

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